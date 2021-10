‘Bonnenkoningin’ Jacoba van Tongeren heeft standbeeld in De Baarsjes

Het standbeeld van Jacoba van Tongeren (1903-1967) door beeldhouwer Fabio Pravisani. Beeld -

Al in 1940 richtte Van Tongeren een verzetsgroep op. Zij zorgde samen met de leden van Groep 2000 voor schuiladressen, voedselbonnen, persoonsbewijzen en medische hulp.

De bonnenkoningin

Van Tongeren werd ook wel ‘de bonnenkoningin’ genoemd. Door een speciaal ‘bonnenvest’ kon de verzetsvrouw per keer vijfduizend voedselbonnen vervoeren. “Aan een kleermaker op de PC Hooftstraat had ze gevraagd om zo’n vest te maken,” legt haar neef Paul van Tongeren uit. “Dan zat ze in de tram in Amsterdam en leek het door die bolle buik alsof ze in verwachting was. Toch is ze gelukkig nooit betrapt.”

In 2014 schreef Paul van Tongeren het boek Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000. Over de belangrijke rol die deze vrouwelijke verzetsstrijder had gespeeld, was tot dan toe nauwelijks iets gepubliceerd.

Paul van Tongeren is tevreden over het standbeeld. “Het was een sterke vrouw, met een bepaalde wil. Maar tegelijkertijd moest ze ook zacht overkomen. Naar mijn mening is de beeldhouwer daarin geslaagd.”

Cijfercodes

“De leden van Groep 2000 kenden elkaar niet bij naam, maar bij nummer,” vertelt Paul van Tongeren. “Vanwege geheimhouding bedacht ze daarom een speciale code. In plaats van namen en adressen gebruikte Groep 2000 cijfercodes waardoor vrijwel iedereen de oorlog overleefde. Onder haar arm op het standbeeld zie je ook een codeboek terug.”

De nabijgelegen basisschool Corantijn heeft het beeld geadopteerd. Naast Paul van Tongeren en een aantal basisschoolleerlingen zijn burgemeester Femke Halsema, voorzitter Amsterdams 4 & 5 Mei Comité Job Cohen, stadsverteller van Amsterdam Karel Baracs en voorzitter Stadsdeel De Baarsjes Fenna Ulichki aanwezig.

De onthulling is om 14.00 uur op het pleintje tegenover Van Tongerens oude woonadres: de Antillenstraat 45-1.