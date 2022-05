Bonje om een kickboksschool: wie mag Chakuriki in West overnemen?

Sportschool Dojo Chakuriki in 1994, toen de kickboksschool nog floreerde. Beeld Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

Een oud schoolgebouw aan de Van Hallstraat is een van de heilige plaatsen van het Nederlandse kickboksen. Bijna een halve eeuw geleden vestigde zich daar sportschool Chakuriki: de wieg van kampioenen als Peter Aerts, Branko Cikatić en Badr Hari. Duizenden Amsterdamse jongeren leerden er hoe ze moeten kickboksen.

Anno 2022 is er weinig meer over van de glorie van weleer. De bokszakken hebben hun beste tijd gehad en het pand moet nodig een lik verf krijgen. Na lastige coronajaren kan uitbater Erwin van der Meulen de huur niet meer opbrengen. Hij zit met een schuld van meer dan 50.000 euro aan de gemeente Amsterdam, de pandeigenaar.

Oproep op Facebook

Die geeft Van der Meulen de mogelijkheid om een overnamekandidaat aan te dragen. Enige voorwaarde is dat de kandidaat past in het beleidsdoel: een sportschool voor kwetsbare doelgroepen.

Op 27 november vorig jaar plaatst Van der Meulen een filmpje op Facebook waarin hij mensen die geïnteresseerd zijn in de overname van zijn sportschool oproept contact op te nemen. De noodkreet komt als geroepen voor kickbokstrainer Kamal Chabrani. Hij zit met zijn sportschool Elite Training Center in Geuzenveld, maar moet binnenkort het pand uit, omdat het wordt gesloopt.

Beeld Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

De twee mannen maken zondagochtend 28 november een rondje door de sportschool. De volgende avond komt Chabrani samen met twee anderen opnieuw naar de sportschool, voor een tweede bezichtiging. “Ik heb hem gevraagd of hij akkoord kon gaan met minder dan 50.000 euro en dat kon hij niet,” zegt Chabrani. “Toen heb ik hem zijn vraagprijs geboden. We hebben mekaar een hand gegeven. Daarmee waren we in mijn ogen rond.”

Van der Meulen appt die avond aan Chabrani de gegevens van de bij het pand betrokken gemeentelijke vastgoedmanager. Chabrani antwoord met: ‘Fijn dat we eruit zijn gekomen.’ Van der Meulen antwoord: ‘Ik ben natuurlijk blij dat wij eruit zijn. Nu nog met de gemeente tot een akkoord komen.’

Verleden als hulpverlener

Dat is in de ogen van Chabrani geen probleem. Hij is in het verleden werkzaam geweest als hulpverlener, daarmee denkt hij te kunnen voldoen aan het beleidsdoel. Aan de adviseur sportstimulering van Amsterdam-West legt hij vervolgens uit op welke wijze hij kan aansluiten bij de hulpvraag van de buurt en het stadsdeel.

Amper een half jaar later is Chabrani een illusie armer en een rechtszaak rijker. Ook heeft hij bij het bureau integriteit melding gemaakt van belangenverstrengeling. Ondertussen heeft de sportschool nog altijd geen nieuwe eigenaar. Wat is er misgegaan?

Beeld Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

Het begint wanneer de adviseur sportstimulering aan Chabrani laat weten dat Erwin van der Meulen in gesprek is met een andere potentiële overnamekandidaat. In de ogen van Van der Meulen is er geen sprake van een overeenkomst tussen hem en Chabrani. “Ik heb gezegd dat ik in gesprek was met meerdere partijen en heb informatie gedeeld over de te volgen procedure.”

Een van die partijen die wel oren had naar een overname van de sportschool is het bekende Amsterdamse streetwear merk Patta. “We wilden er wat moois van maken,” zegt Tim Sabajo. “We komen uit de buurt en kennen de historie van Chakuriki als geen ander.”

Opvallende mailtjes

Patta biedt aan om de huurachterstand en twee kredieten van Van der Meulen over te nemen. In totaal gaat dat om bijna 90.000 euro. Ook blijft Van der Meulen bij de sportschool betrokken. Dat is een aanzienlijk betere deal voor Van der Meulen, die Patta vervolgens toezegt met hen in zee te gaan. “Patta had gewoon het beste plan.”

Het betekent een enorme zeperd voor Kamal Chabrani. “Ik heb helemaal niks tegen Patta, maar ik had gewoon eerder een deal met Erwin en daar hou ik hem aan.”

Chabrani start een kort geding. De rechter oordeelt dat hij onvoldoende kan onderbouwen dat er een koopovereenkomst was. Uit de whatsappconversatie blijkt volgens de rechter bijvoorbeeld niet wat de koopprijs was en wanneer de overdracht zou plaatsvinden. “Ik kon zo’n overeenkomst niet sluiten omdat de gemeente eerst akkoord moest zijn,” legt hij uit.

Wanneer Chabrani na afloop van de rechtszaak de stukken nog eens doorneemt, valt hem een mailcorrespondentie op van 3 december 2021 tussen Erwin van der Meulen en de gemeentelijke vastgoedmanager.

Fatima Elatik

Daarin zegt de manager, nog voordat Van der Meulen Patta aan de gemeente heeft voorgesteld, dat de voorkeur van Sport en Bos uitgaat naar Patta. Sport en Bos is verantwoordelijk voor het gemeentelijke sportbeleid. In zijn antwoord noemt Van der Meulen de naam van een adviseur sportstimulering van Amsterdam-West en die van een beleidsmedewerker van Sport en Bos. ‘Wat ik heb begrepen zijn ook zij een groot voorstander als ik een samenwerking met hen (Patta, red.) aan kan gaan.’

Die passage is pikant. Ten eerste omdat de gemeente telkens heeft aangegeven géén voorkeur te hebben voor een kandidaat. De tweede reden is vanwege de naam van de betrokken beleidsmedewerker van Sport en Bos. Hij is de echtgenoot van Fatima Elatik, en zij is thans directeur van de Patta Academy.

“In mijn rol bij de Patta Academy heb ik echt helemaal niks met de plannen voor Chakuriki te maken,” laat Elatik weten. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Elatiks echtgenoot een dag voor de mailcorrespondentie mondeling aan zijn leidinggevende laten weten zich omwille van zijn relatie met Elatik niet met de kwestie te kunnen bemoeien.

Beeld Ton van Rijn/Stadsarchief Amsterdam

Chabrani vindt het allemaal wel héél toevallig. Hij maakt een melding bij het bureau integriteit van de gemeente. Dat heeft inmiddels laten weten géén aanleiding te zien voor een integriteitsonderzoek.

‘Patta was voorgedragen’

Ook gaat Chabrani in hoger beroep. Volgens de advocaat van Erwin van der Meulen toont hij zich daarmee een slecht verliezer. “De gemeente heeft niet voor Chabrani gekozen en dat gaat er bij Chabrani niet in. Chabrani probeert, over de rug van Van der Meulen, bij de gemeente zijn zin door te drijven.”

Het verhaal over de voorkeur van de gemeente verbaast Tim Sabajo van Patta. “Ook wij zagen de oproep van Erwin op Facebook, daarop hebben we contact opgenomen.” Desondanks is Chabrani ervan overtuigd dat Patta op de achtergrond een streepje voor had bij de gemeente. “Ik heb gewoon nooit een eerlijke kans gekregen.”

Daarin krijgt Chabrani bijval uit onverwachte hoek: die van Erwin van der Meulen. In stukken die zijn advocaat onlangs heeft ingediend, valt te lezen dat hij het ‘niet chic’ vindt dat de gemeente net doet alsof ‘niet de gemeente maar Van der Meulen voor Patta heeft gekozen’ en: ‘was het de gemeente die al in een vroeg stadium duidelijk heeft gemaakt dat ze die huurovereenkomst met Patta wilde aangaan.’

De gemeente blijft dat ontkennen. “Zowel Patta als Elite Training Center zijn geschikt bevonden door de gemeente,” laat een woordvoerder weten. “Dat Patta de voorkeur van het stadsdeel kreeg, kwam doordat de zittende huurder Patta aandroeg als voorkeurskandidaat.”

Een derde koper

Inmiddels blijkt dat zich ook een derde koper had gemeld. Het gaat om ondernemer Shermain Hellings, die met HIIT-FIT meerdere sportstudio’s uitbaat in de stad. Hij is nog voor Chabrani en Patta bij Van der Meulen langs geweest en ook hij zegt dat hij destijds met Van der Meulen tot een akkoord is gekomen. “Ik kreeg echter op 8 december een mail van de vastgoedmanager waarin stond dat de gemeentelijke beleidsorganisatie bepaalt wie er in het pand mag en dat er ‘vergevorderde’ gesprekken waren met een kandidaat. Toen heb ik het erbij laten zitten.”

De gemeente erkent inmiddels, bij monde van een woordvoerder, dat de zaak ‘rommelig’ is verlopen. “Het verdient niet de schoonheidsprijs.” Daarom is besloten om een nieuwe procedure te starten, waarin Van der Meulen buitenspel is gezet. Kamal Chabrani heeft zich ‘onder protest’ gemeld als gegadigde, maar heeft er weinig vertrouwen in. “Ik ben altijd bereid om te praten, maar als de hele kwestie iets bewijst, is het dat de keuze van de gemeente al vaststaat.”

Ook Patta gaat het opnieuw proberen. “Wij hebben gewoon een tof plan. We willen het nog steeds, maar we zijn nu in een hele rare wervelstorm beland,” aldus Tim Sabajo.

Ondertussen wordt de situatie voor Erwin van der Meulen alsmaar nijpender. “Mijn kosten lopen door. Ik ben in de hele kwestie eigenlijk de grootste verliezer.”