Bondscoach Van Gaal bij herdenking: ‘Door Oekraïne kunnen we niet zomaar doorgaan met ons leven’

De herdenking bij het Olympisch Stadion. In het midden bondscoach Louis van Gaal. Links van hem Carla de Groot, directeur Olympisch Stadion, rechts van hem wethouder Simone Kukenheim van Sport en oud-voetballer Evgeniy Levchenko. Beeld koen van weel/ANP

Bij het Olympisch Stadion was in de ochtend de Nationale Sportherdenking. Bij het standbeeld van Prometheus, dat na de oorlog voor de slachtoffers tegenover het stadion is opgericht, werden kransen gelegd in de olympische kleuren. Dat gebeurde onder anderen door bondscoach Louis van Gaal, voormalig Oekraïens international Evgeniy Levchenko en oud Ajaxspeler Klaas-Jan Huntelaar.

“Ik denk zelden aan het verleden, sporters kijken altijd naar de toekomst,” aldus Van Gaal in zijn toespraak. “Ik vind het belangrijker om nu over Oekraïne te praten. We kunnen hier niet zo maar doorgaan met ons leven met wat er daar allemaal gebeurt. Toch vind ik het fantastisch dat mensen zo veel respect hebben voor de oorlogsdoden, terwijl ze hen vaak niet eens kennen.”

Rein Boomsma, een speler van het eerste Nederlands elftal, was een van de vele voetballers die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Behalve voetballer was Boomsma officier in het Nederlands leger en na de capitulatie in mei 1940 vervolgde hij de strijd vanuit het verzet tegen de Duitse bezetter. Tot 1943, toen werd hij verraden en afgevoerd. Hij overleed in concentratiekamp Vught.

Honderden namen ontbreken

In totaal waren er volgens de officiële cijfers tijdens de Tweede Wereldoorlog 2212 slachtoffers in het Nederlandse voetbal. Er kwamen 19 spelers van het Nederlands elftal, twee voormalige bondscoaches en twee voorzitters van de voetbalbond om.

Deze lijst zal de komende tijd nog moeten worden uitgebreid, zo werd duidelijk op de besloten bijeenkomst vooraf. Nog honderden slachtoffers uit Nederlands-Indië, Suriname of van Joodse afkomst staan nog niet op de lijst. Administratieve chaos na de oorlog of clubs die niemand hebben aangemeld vormen daarvoor een verklaring.

Surinaams elftal

De Surinaams-Nederlandse verzetsstrijder Albert Wittenberg is een voorbeeld, hij speelde in een van de eerste Surinaamse elftallen die ooit in Nederland gevoetbald hebben. Zijn kleinzoon, aanwezig bij de bijeenkomst woensdag, zei wel altijd te hebben geweten dat zijn grootvader had gevoetbald. “Mijn oma heeft veel over hem verteld, zo ben ik toch met hem opgegroeid.”

Ook Levchenko sprak bij de bijeenkomst. Hij zei dat we de vrijheid in Nederland niet voor lief moeten nemen, en dat we als westerse democratieën een fout hebben gemaakt door Rusland sinds de annexatie van de Krim zijn gang te laten gaan. “Elke dag word ik wakker met de hoop: is het vandaag voorbij?”

Verder voerden de voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, Anneke van Zanen, en wethouder van Sport Simone Kukenheim het woord. Van Zanen stipte de overeenkomsten aan tussen de Nederlandse sporters in de oorlogsjaren en de Oekraïense atleten die nu hun leven wagen in de strijd tegen de Russen.