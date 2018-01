Bonden cabinepersoneel KLM staan lijnrecht tegenover elkaar

Straks staan in de Boeing 777-200 in de economy vijf stewards en stewardessen en hun purser voor 286 passagiers

"Die maatregel wordt nu, met instemming van VNC juist uitgebreid over de hele intercontinentale vloot," aldus FNV. Zo gaat in de Boeing 747 het aantal cabineleden van dertien naar twaalf. Alleen in de kleinste Airbus van KLM blijft het aantal bemanningsleden gelijk.



Pursers

De taken moeten worden overgenomen door een purser, de leidinggevende in de economyklasse, die voorheen niet in de bediening werd ingepland. Pursers krijgen nu tot 26 passagiers onder hun hoede, de helft van het aantal dat hun ondergeschikten bedienen. Volgens FNV kan dat ook de meest seniore cabinemedewerkers, de senior purser, overkomen.



Daarnaast moeten ze hun andere taken, waaronder inspringen bij calamiteiten, gewoon blijven verrichten. Straks staan in de Boeing 777-200 in de economy vijf stewards en stewardessen en hun purser voor 286 passagiers.



Weliswaar is afgesproken dat de werkzaamheden in de economy worden aangepast, maar volgens FNV is nergens vastgelegd hoe en of dat gebeurt.



Werkdruk

Vooral pursers vinden nu dat de werkdrukverhoging die KLM in de cabine wil doorvoeren om zo te bezuinigen op hen wordt afgewenteld. Een aantal vindt dat KLM, met een eerder dreigement de aanwezigheid van twee leidinggevenden in vliegtuigen helemaal af te schaffen, de boel heeft gechanteerd.



Omdat KLM FNV formeel heeft verzocht in te stemmen met het akkoord - zonder dat de bond daar naar eigen zeggen nog veranderingen in kan aanbrengen - legt FNV het cao-akkoord wel voor aan haar leden, met het advies er niet mee in te stemmen. De bond neemt daar twee weken de tijd voor.