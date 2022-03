Bomenkap Noord voorlopig van de baan

Fietsen werden aan de bomen geketend. Beeld Het Parool

Het oorspronkelijk plan van de gemeente Amsterdam was om woensdag 9 maart 84 platanen te kappen voor de herinrichting van de IJdoornlaan in Noord. Dat was noodzakelijk om de verkeerssituatie overzichtelijker en daarmee veiliger te maken. De gemeente achtte de maatregel onvermijdelijk, omdat er ruimte moest vrijkomen voor hulpdiensten.

Een buurtbewoner kwam in actie en zette een petitie op ter behoud van de bomen. Ze vond 700 bewoners die ook niet wilden dat er een grootschalige bomenkap plaatsvond. Daarop besloot de gemeente de kap met een week uit te stellen.

Actievoerders ketenden hun fiets maandag vast aan de bomen, zodat de bomen werden beschermd als ze zelf aan het werk waren. Ze verwachtten dat het kappen op dinsdagochtend al zou beginnen. De actie slaagde, want tijdens een informatiebijeenkomst werd maandagavond voorlopig een streep door het kappen gezet.

Stadsdeel Noord laat in een persbericht weten de omwonenden bij de toekomstplannen beter te betrekken dan nu het geval was. ‘Dat betekent niet dat de IJdoornlaan in de toekomst ongewijzigd blijft. Noord wordt steeds drukker en daarom blijft de herinrichting noodzakelijk.’

Verzet tegen bomenkap

Op veel plekken in de stad komen wijken in actie tegen bomenkap. In de nacht van dinsdag op woensdag is de gemeente begonnen met de kap van 48 bomen op de Nieuwezijds Voorburgwal, ondanks verzet van buurtbewoners. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd en volgens de gemeente waren de bomen daarvoor van een te slechte kwaliteit.

De gemeente heeft beleid dat elke boom opnieuw moet worden geplant, maar waarschuwt dat dit soms enkele jaren kan duren. Als herbeplanting niet mogelijk is, moet er worden gecompenseerd.