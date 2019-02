Bomen mogen niet gekapt; Namenmonument uitgesteld

Ook mag niet met de andere voorbereidende handelingen voor de bouw worden begonnen.



De voorzieningenrechter heeft vanmiddag het verzoek tot schorsing van de kapvergunning door bewoners van de studenten- en jongerenflat, de Stichting Groene Plantage en de Stichting tussen Amstel en Artis toegewezen. De gemeente kan zodoende op 1 maart niet met het kappen van de bomen beginnen.



Op 28 mei staat een zitting van de meervoudige kamer gepland die moet beoordelen of de bezwaarprocedures tegen de omgevingsvergunning van de bouw en de kapvergunning goed zijn verlopen.



Zorgvuldige afweging

De omwonenden hadden tegen beide vergunningen beroep aangetekend. Omdat de kap van de bomen al morgen van start zou gaan, hadden de omwonenden de voorzieningenrechter in een spoedprocedure gevraagd de kap en andere werkzaamheden voorlopig uit te stellen.



"Er moet worden gewacht op de uitkomst van deze bodemprocedure. Er is een zorgvuldige afweging nodig. Het belang van onomkeerbaarheid van de bomenkap weegt extra zwaar," aldus de rechter.



Het Auschwitz Comité vreest dat de latere start van de bouw grote financiële gevolgen heeft. De financiering voor het Namenmonument van de Pools Amerikaanse architect Daniel Libeskind komt door een mogelijke prijsstijging in gevaar.



102.000 slachtoffers

Van afstel komt uitstel, vreest het comité. Het comité heeft die stelling volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Op het Namenmonument komen de namen van 102.000 slachtoffers van de Holocaust te staan.



De buurt is opgelucht. "Nu kan een onafhankelijke toets plaatsvinden van de rechter voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd. De vrees dat het kappen en het begin van de bouw tot een onomkeerbare situatie zou leiden, is daarmee weggenomen," aldus Petra Catz van Plantage-Weesperbuurtvereniging.



"Het monument is te groot voor de plek en er heeft nooit inspraak plaatsgevonden. Wij pleiten voor een open maatschappelijk debat over hoe een namenmonument vorm zou moeten krijgen."



Schandalig

Grishaver van het Auschwitz Comité is erg teleurgesteld. "Het is schandalig dat een klein groepje mensen zich met hand en tand verzet tegen een Namenmonument. Enkele mensen kunnen de bouw van het Namenmonument kennelijk aanzienlijk vertragen. Nu we moeten wachten op de behandeling van de zaak op 28 mei en de uitspraak daarover zijn we zeker een half jaar verder, " zegt Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité.



"We liggen nu even stil, maar we gaan verder. Het monument komt er. Dat zeker."



