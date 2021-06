Bomen en parcours voor mountainbikes moeten wijken voor tijdelijk fietspad in Nieuw-West

Een uitgestorven Sportpark Sloten. Beeld Dingena Mol

Sportpark Sloten heeft al jaren te kampen met een slechte bereikbaarheid voor fietsers omdat de Sloterweg te smal is voor het vele verkeer dat van de weg gebruik maakt. Omdat het oplossen van de situatie veel voeten in aarde heeft en voor- en tegenstanders van het autoluw maken van de Sloterweg hopeloos met elkaar overhoop liggen, zal voor een periode van ten minste een half jaar een fietspad worden aangelegd dat sporters die per fiets komen grotendeels om het gevaar heen leidt.

Dat is tegen het zere been van de Dorpsraad Sloten, omdat het fietspad dwars door een ecologische zone loopt. Bewoners vrezen bovendien dat het nieuwe fietspad voor overlast gaat zorgen, omdat het dan grenst aan hun achtertuinen. Onder meer de flora en de fauna in het gebied zouden te lijden hebben onder de plannen van de gemeente, zegt Tamar Frankfurther van de Dorpsraad. “Er wordt een grove inbreuk gemaakt op de Hoofdgroenstructuur die het sportpark is.”

Processierups

Onder meer dieren die in het gebied huizen, zullen de nadelige gevolgen van de aanleg van het fietspad ondervinden, zegt Frankfurther. “Het gaat om zeldzame fauna, zoals bijvoorbeeld bosuilen, bonte spechten, koekoeken en ijsvogels. Maar ook om verschillende watervogels en de vleermuis, die belangrijk is bij de bestrijding van de processierups.”

Volgens de Dorpsraad heeft de aanleg van het tijdelijke fietspad meer voeten in aarde dan de gemeente laat blijken. Er moeten vijf bomen sneuvelen, en het terrein zou moeten worden geëgaliseerd en van vegetatie worden ontdaan. Een eerder uitgevoerd flora- en fauna-onderzoek dat zou aantonen dat er geen knelpunten zijn, vinden wij een gotspe.”

Verder zou het om een breed fietspad moeten gaan, omdat er fietsers in twee richtingen gebruik van moeten maken. De richtlijn voor zo’n fietspad is minimaal 3,5 meter. “Over een afstand van circa 350 meter betekent dat een forse aanslag van 1225 vierkante meter.” Ook zou overal deugdelijke verlichting moeten worden aangelegd.

Levensgevaarlijke Sloterweg

Wielervereniging Olympia, een van de twee gebruikers van de plaatselijke wielerbaan, zou het spijtig vinden als het mountainbikeparcours zou moeten wijken voor een tijdelijk fietspad, zegt voorzitter Martin Spel. “Dat is dan niet anders, we kunnen moeilijk zeggen dat we vinden dat er geen oplossing moet komen voor het probleem op de levensgevaarlijke Sloterweg, want het is daar vreselijk. Levens gaan altijd voor.”

De gemeente stelt in een reactie dat er maximaal vijf bomen worden gekapt. “Deze aantallen worden minimaal teruggeplaatst elders op het sportpark. Daarbij kunnen dezelfde bomen, als ze in goede staat blijken te zijn, na het opheffen van het pad weer worden terug geplant.” Over het mountainbikeparcours zegt de woordvoerder dat het geen officieel parcours is. “We gaan trachten het pad op een zodanige manier aan te leggen dat het parcours nog kan worden gebruikt.”