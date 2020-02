Bombrief ontploft bij ING op Bijlmerdreef

Op de Bijlmerdreef is donderdagmiddag een verdachte brief aangetroffen en ontploft, bevestigt de politie. Een persoon heeft rook ingeademd en wordt gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De brandweer en ambulancedienst waren al uit voorzorg opgeroepen. Op de Bijlmerdreef bevinden zich veel banken en aanvankelijke P2000-meldingen werden gericht aan het adres van de ING bank.

Eerder op de donderdag werd een bombrief aangetroffen bij bedrijf Unisys Payment Services & Solutions in Leusden. De Explosieven Opruimingsdienst van de politie wist die vroegtijdig onschadelijk te maken. Woensdag ontploften wél twee brieven met explosieven in Amsterdam en Kerkrade, maar daar vielen geen gewonden.

De nieuwe bombrieven volgen na meerdere exemplaren in januari, die op diverse locaties in het land werden aangetroffen. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om dezelfde verzender. Woensdag werd duidelijk dat de vermeende afzender een bedrag in bitcoins eist.

Oudenbosch

Ook in Oudenbosch is een verdacht pakketje aangetroffen. Donderdagmiddag rond 12.30 uur trof een postbezorger een pakketje aan waar rook uitkwam, op de Bosschendijk in Oudenbosch (Noord-Brabant). Volgens de politie heeft hij het pakketje op straat gelegd. De politie heeft het pakketje onderzocht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie gewaarschuwd. De omgeving is ruim afgezet.