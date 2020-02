Bombrief in postsorteercentrum ABN Amro in Sloterdijk

In een postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen in Sloterdijk heeft woensdagochtend rond acht uur een explosie door een bombrief plaatsgevonden. Ook in een postsorteerbedrijf in Kerkrade deed zich een ontploffing voor. Er zijn geen gewonden gevallen.

Even voor acht uur vanochtend maakte een medewerker van het postsorteercentrum in Sloterdijk een brief open, die eerst begon te sissen en vervolgens met een lichte knal tot ontploffing kwam. Een woordvoerder van de politie zegt dat getuigen het vergeleken met de knal van een rotje. “Maar ook daar kun je je flink aan bezeren,” legde hij uit. De medewerker heeft volgens de politie ‘adequaat gehandeld’, door de brief direct op de grond te gooien.

Zowel de politie als de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn in het pand aanwezig. Na een eerste verkenning lijken er niet meer bombrieven te liggen. Het pand is even ontruimd geweest, maar volgens de EOD is er geen gevaar meer.

Het postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen in Sloterdijk. Beeld Malika Sevil

Ook bij een postsorteerbedrijf in Kerkrade is rond 08.30 uur een poststuk ontploft. Het bedrijf is ontruimd en het Team Explosieven Verkenning komt ter plaatse om onderzoek te doen. Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een poststuk in Amsterdam. De politie doet onderzoek en hoopt vandaag met meer informatie te komen over hoe eventuele toekomstige bombrieven herkend kunnen worden. Het gaat volgens de politie om een grote enveloppe met een verdikking.

Reeks bombrieven

De afgelopen tijd werden in het land al meerdere bombrieven aangetroffen. De meest recente werd op 10 januari gevonden, in een postsorteercentrum aan de Australiëhavenweg, ook in Amsterdam. De brief bevatte een explosief dat zwaar lichamelijk letsel had kunnen aanrichten, zei een politiewoordvoerder.

De recherche meldde de vondst mee te nemen in het onderzoek naar de eerder verzonden bombrieven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. In Amsterdam werden onder meer bombrieven bezorgd bij de hotels Okura en Victoria en bij een tankstation. In Utrecht bij een makelaarskantoor en in Rotterdam bij een autobedrijf en een tankstation.

De brief van 10 januari werd herkend aan dezelfde verdikking die eerdere brieven ook hadden. Een adressticker van het Rotterdamse incassobureau Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender ontbrak, maar heeft er waarschijnlijk wel op gezeten. Eerdere brieven hadden wel een dergelijke sticker. Echte brieven die het CIB verzendt, worden hier nooit van voorzien: de afzender staat normaal gesproken gedrukt op de envelop. Het is nog niet duidelijk of de woensdag ontplofte bombrieven verband houden met deze eerdere reeks.

Het is niet zeker of het om eenzelfde soort bombrief gaat als in januari werd gevonden in Westpoort. Beeld ANP