Bombrief bezorgd bij Hotel Okura

Bij Hotel Okura in de Ferdinand Bolstraat is een bombrief afgegeven. De recherche, forensische opsporing en een explosievenverkenner zijn aanwezig.

De brief bevat een explosief. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse. De politie meldt dat het hotel niet hoeft te worden ontruimd. “De brief werd door het personeel herkend door het nieuws van gisteren. Daarop hebben ze heel adequaat gehandeld en de brief niet opengemaakt,” laat de woordvoerder weten.

De EOD doet onderzoek in het hotel. Beeld ANP

Donderdag meldde de politie al dat er in de afgelopen dagen bij verschillende bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bombrieven zijn gevonden. In Amsterdam gebeurde dat eerder bij een hotel en een tankstation.

Meest waarschijnlijk is dat het gaat om afpersing, van een terreurdaad lijkt geen sprake.

De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. Op de brieven stond het Rotterdamse incassobureau CIB als afzender vermeldt, maar uit onderzoek blijkt dat het bedrijf niet bij de zaak betrokken is. Bij het incassobureau is donderdag ook een bombrief bezorgd.

Bezorging

PostNL neemt maatregelen om haar medewerkers te beschermen. Een woordvoerder laat weten dat daarvoor protocollen bestaan. Wat die precies inhoudt, is niet bekend. Of het bedrijf daadwerkelijk de bombrieven heeft bezorgd, kan de woordvoerder niet zeggen.