Bom ontploft bij huis Staatsliedenbuurt: ‘Geterroriseerd om mijn geaardheid’

. Beeld Het Parool

Volgens Van Helvoort is het aan de gesloten lamellen en gordijnen te danken dat hij nog leeft. “Ik zat nog geen handlengte bij het raam vandaan toen ik een harde explosie hoorde. Ik heb gauw mijn hond opgepakt en ben naar de keuken gerend.” Het kozijn is door de klap gesneuveld en Van Helvoorts woonkamer ligt bezaaid met glas.

Hij is zich kapot geschrokken, maar toch kwam de klap niet helemaal als een verrassing. “Ik voelde aankomen dat zoiets zou gebeuren.” Recent timmerde hij daarom al het klapraam van zijn woning al dicht.

Dat hij het voelde aankomen is omdat Van Helvoort vaker te maken heeft gehad met vandalisme en bedreigingen. “Dat gebeurt al tien jaar, vanaf de eerste dag dat ik hier woon. Mijn ramen zijn beklad, bespuugd en besmeurd met poep. Er is ook al eens een steen door de ruit gevlogen en mijn brievenbus is opgeblazen.”

Volgens Van Helvoort is zijn geaardheid aanleiding voor het getreiter. “Als ik mijn hond wil uitlaten staan hier vaak vijf á zes jongens in de hal. Homo, flikker, alles heb ik voorbij horen komen. Vier mannen hebben mij in het donker eens met de dood bedreigd. ‘We weten waar je woont en we maken je af als je zo doorgaat,’ zeiden ze tegen me.”

‘Aanslag’

De politie neemt de zaak hoog op. “Er is inderdaad een vuurwerkbom op de ruit van de woning geplakt. Het was een heftige knal en het slachtoffer had ernstig gewond kunnen raken. De recherche is ermee bezig. Ze onderzoeken of er camerabeelden en getuigen zijn.”

Volgens een woordvoerder van de politie wordt er rekening mee gehouden dat dat de geaardheid van Van Helvoort iets te maken heeft met de explosie. “We willen een zo volledig mogelijk beeld en houden ook rekening met dit scenario.”

Van Helvoort voelt zich niet veilig in zijn buurt, maar verhuizen wil hij niet. “Lichamelijk ben ik ongedeerd, maar geestelijk ben ik helemaal kapot van de zoveelste aanslag. Ik heb een hartafwijking en rij in een scootmobiel. Hoe kom ik ooit nog aan zo'n mooie benedenwoning van 65 vierkante meter met een tuin?”

Anti-homogeweld Meldingen van geweld tegen lhtbq’s komen de afgelopen tijd vaker voor. Vorige maand werd er bij station Sloterdijk een man mishandeld, vermoedelijk vanwege zijn geaardheid. En in diezelfde maand werd er een vuurwerkbom geplaatst bij een woning met een regenboogvlag, het symbool voor acceptatie van lhtbq’s. Ook binnen de gemeenteraad is de acceptatie van homo’s in Amsterdam een van de belangrijkste aandachtpunten. Sommige partijen pleitten voor de inzet van lokagenten, maar daar zitten volgens het OM teveel juridische haken en ogen aan.

. Beeld Het Parool