Bom bij Smoke Palace lijkt gericht op criminele broer

Dilemma: wel of niet sluiten

Voor de zoveelste keer in haar nog prille carrière als burgemeester ziet Femke Halsema zich gesteld voor een dilemma. Moet ze na een aanslag op een onderneming, of bij de vondst van een onontplofte granaat, de zaak laten dichttimmeren of richt zo'n besluit onredelijke schade aan voor de ondernemer?



De kwestie speelt des te meer nu granaten of andere explosieven (zoals zware vuurwerbommen) niet alleen worden achtergelaten bij wijze van kennelijke waarschuwing, maar afgaan en buurten letterlijk en figuurlijk schokken. Dat gebeurde in augustus in de Johan Huizingalaan in Nieuw-West; de maand daarop voor coffeeshop Los Angeles in de Derde Oosterparkstraat en in januari voor Smoke Palace.



Halsema wijzigde het sluitingsbeleid van haar voorgangers door níet vrijwel altijd zaken te sluiten na zo'n incident. Als de politie niet meteen sterke aanwijzingen vindt dat de reputatie van de getroffen zaak of eigenaar een sluiting rechtvaardigt, doet ze dat niet. Het blijft kiezen tussen twee kwaden, want de ongerustheid van buren is goed in te voelen, zeker voor wie ook de schade van dit weekend weer ziet.