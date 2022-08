Bollenbos moet de fietser op zijn lange route een beetje opvrolijken

Het Bollenbos onder viaduct A10-Spaklerweg. ‘Massa, veelheid, kleur, vrolijkheid. We hebben een markering willen maken, een poort naar multicultureel Zuidoost.’ Beeld Sophie Saddington

Een woensdagmorgen, mei 2022 en het hoost van de regen als ik – toch maar op de fiets op weg naar mijn tuinhuisje in de buurt van de Arena, want wordt het in de verte niet al een beetje lichter? – ineens op links een paar veelkleurige bollen zie oplichten. Er staan hekken om de kolommen van het viaduct van de A10 over de Spaklerweg, daarachter worden nog meer bollen aangebracht, sommige op stelen – lolly’s lijken het ook wel.

Rood groen geel, oranje blauw, rood geel, geel groen, geel paars roze.

Een van de schilders aangesproken, hier blijkt een team van uitvoerend kunstschilder Leone Schröder aan het werk in opdracht van organisatie Bright Up. Hé, die kennen we. Bright Up is die organisatie van de fietsstimulering, fietsbeleving en gebiedspromotie. Van de Berm Bunnies, drie grote witte konijnen op de Nieuwe Hemweg. Het gigantische Delfts blauwe Kussend Paar in Westpoort.

En dus van het opvrolijken van onderdoorgangen van de vier hoofdfietsroutes van de stad om die aantrekkelijker te maken, zoals uitgedacht door Bright Ups voorvrouw Sandra Hueber. De Spaklerweg wordt omgekat tot zo’n brede oranje fietssnelweg, en zoals onder de A10 en Gooischeweg tropische vogels werden aangebracht en bij de Dolingadreef in de Bijlmer bloemenzeeën, verschijnen hier naarmate de weken vorderen aan alle kanten veelkleurige bollen van het Bollenbos. Met antigraffiti- en antipostercoating.

Het blijk de eerste fase van het project – tussen de kolommen en het talud hoopt Hueber ook nog 3D-bollen en verlichting te realiseren. Dat plan ligt nog voor toetsing bij Rijkswaterstaat, vertelt ze. Komt er toestemming, dan zal de uitvoering ‘dikke duim’ wel voorjaar 2023 worden. “De tunnel was heel donker. Door de kolommen lichter te verven en van kleur te voorzien is het nu al een stuk vriendelijker. Maar die verlichting willen we ook echt heel graag.”

De andere onderdoorgangen langs de Spaklerweg steken er nu wel heel sjofeltjes bij af, zeker die van het Amstelveenseboogmetroviaduct, zoals dit bouwwerk officieel heet, waar de resten van afgebladderde posters wegrotten in de berm – volgende project?

Het is op een middag begin augustus, de schilders zijn klaar, als ik ineens een opvallende gelijkenis zie tussen het paars van een bol op de middenkolom en het paars van de Hanos meteen erna aan de linkerzijde van de weg. En verdomd: bij de Hanos staat ook een paal, een steel met een bol erop. Een draaiende.

Een onbedoelde echo, zegt Hueber, geen moment aan gedacht. Voor de bollen heeft ze zich laten inspireren door het entertainmentgebied rondom de Johan Cruijff Arena. “Massa, veelheid, kleur, vrolijkheid. We hebben een markering willen maken, een poort naar multicultureel Zuidoost die die langgerekte route korter doet lijken.”

Bollenbos Sinds 2022

Kunstenaar Leone Schröder

Waar Spaklerweg

