‘Bolle Jos’ is nog onvindbaar – maar stap voor stap wordt zijn netwerk ontmanteld

Opsporingsdiensten krijgen Nederlands meest gezochte crimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers nog niet te pakken. Wel weten ze zijn vermoede criminele netwerk stap voor stap af te breken.

Soms zit het mee, soms zit het tegen, ook in de internationale cocaïnehandel. December 2019 is zo’n maand waarin alles mis lijkt te gaan binnen de veronderstelde criminele organisatie van de dan 28-jarige ‘Bolle Jos’ Leijdekkers.

Er is gedoe met ‘werknemers van de organisatie’, blijkt uit later onderschept berichtenverkeer. Een dag voor kerst stuurt Isaac B., dan 25 jaar, dat er drie containers zijn gevallen. In één geval is dat letterlijk zo: die is in zee beland. De andere twee zijn gecontroleerd. Isaac B. is zijn ‘pap’ (geld) daardoor kwijtgeraakt.

Daarmee is het leed nog niet geleden.

‘Kleine chaosje rdam die viktor is geklemd,’ stuurt Isaac B. volgens justitie drie dagen later naar de dan 25-jarige Ocean S., een ander lid van de organisatie. ‘Douane schiet op ze enzo’.

Even daarvoor heeft de Rotterdamse douane een auto aan de kant gezet en 316 kilo cocaïne gevonden. Als twee inzittenden het op een lopen zetten, lost een douanebeambte een waarschuwingsschot.

Nog geen anderhalf uur later komt nog meer malheur over de lijn. ‘Hebben slecht nieuws. Hebben die Togo verloren 4000st pff’, stuurt Jos Leijdekkers naar Ocean S. ‘Harde klap.’ Die dag is in de haven van Montevideo in Uruguay een lading van 4418 kilo cocaïne gepakt die onderweg was naar het Afrikaanse Togo. Afhankelijk van de kwaliteit, balanceert de waarde van zo’n partij rond de 100 miljoen euro.

Pap en huurmoordenaars

Amper een maand later voeren Leijdekkers en Ocean S. met hun versleutelde telefoons alweer volop gesprekken over nieuwe partijen. Het gaat over ‘grote investeringen pap’, containers en douane, en over ‘Fendi’s’, B12 en n010; stempels die op de blokken cocaïne worden gezet.

Drie twintigers die in de laatste week van 2019 meerdere partijen coke ter waarde van vele tientallen miljoenen euro’s verliezen, gaan door alsof er niks aan de hand is. Dat is het beeld dat het Openbaar Ministerie heeft van de criminele organisatie rondom Jos Leijdekkers.

Daarnaast is er geweld. ‘Broer we moete iemand laten slapen ams echt een belangrijke,’ stuurt Leijdekkers volgens justitie op 31 januari 2020 naar Ocean S. ‘Dit is het adres van die hond, hebben we net doorgehad.’ Het account dat de opsporingsdiensten aan Leijdekkers koppelen, stuurt een plaatje van huizenwebsite Funda met daarop een woning aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. ‘Krijg zo ook een goeie foto broer,’ stuurt Leijdekkers vervolgens. ‘Moeten we 4 heads (huurmoordenaars, red.) opzetten dat het zeker goed gaat.’

Even later stuurt Leijdekkers Ocean S. een foto van de Utrechtse crimineel Robin van Ouwerkerk. Hij is het beoogde doelwit. Dat is opmerkelijk. Van Ouwerkerk geldt op dat moment namelijk als de aartsrivaal van Ridouan Taghi, die twee maanden daarvoor is opgepakt. Waarom Leijdekkers hem dood zou willen hebben, wordt niet duidelijk uit de ontsleutelde berichten.

Twee dagen later zit Isaac B. te posten in de omgeving van de woning. Uiteindelijk gaat de liquidatie om onduidelijke redenen niet door.

Doelwit nummer één

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. ‘Bolle Jos’ Leijdekkers geldt al enige tijd als doelwit nummer één van de Nederlandse opsporingsdiensten. Hij wordt beschuldigd van grof onderwereldgeweld, grootschalige drugshandel en witwassen. Zijn netwerk is in kaart gebracht. Hij heeft volgens de opsporingsinstanties gewerkt met bekende drugshandelaren als Taghi, Edin G. en Piet Wortel.

De autoriteiten vermoeden dat hij zich schuilhoudt in het buitenland. Onlangs vonden grote politieacties plaats in Turkije. Leijdekkers werd niet gearresteerd, maar bij een van die acties is deze week Isaac B. opgepakt.

De Amsterdamse Ocean S. zat al in de cel. Hij werd eerder deze maand veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een liquidatie, cocaïnehandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Daarnaast is het Openbaar Ministerie er veel aan gelegen om Piet Wortel achter tralies te houden. Volgens justitie is hij een goed contact van Bolle Jos.

Het doel is helder: de vermoede organisatie rondom Leijdekkers gefragmenteerd ontmantelen. Daarin lijken de opsporingsinstanties steeds succesvoller. Alleen doelwit nummer één ontbreekt nog.

Isaac ‘Bom’ B. Tijdens een onvervalste ‘perp walk’, waarbij een verdachte voor de draaiende camera’s wordt afgevoerd, loopt Isaac B. tussen twee politiemannen een vliegtuigtrap in Istanboel af. Het signaal is duidelijk: hier loopt niet zomaar een veroordeelde cocaïnehandelaar uit het Rotterdamse Katendrecht, maar een grote vis. B. wordt beschouwd als rechterhand van Jos Leijdekkers. Hij maakte een bedenkelijke bliksemcarrière in de internationale cocaïnehandel, maar werd in de afgelopen jaren bij verstek veroordeeld tot zeer forse celstraffen. De Amsterdamse rechtbank legde hem in de omvangrijke cokezaak onder codenaam Cherokee twaalf jaar cel op; in Antwerpen kreeg hij nog eens zes jaar voor het leiden van een criminele organisatie. In de Amsterdamse zaak beschouwt ook de rechtbank hem als de leider van een bende die zeer professioneel de ene partij cocaïne na de andere binnensleept, van honderden tot zelfs 4200 kilo’s cocaïne. Als uitvoerders worden opvallend vaak jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost ingezet, maar ook mannen uit de regio Rotterdam, waar Isaac B. opgroeide nadat hij als kind uit Ghana was gekomen.

Ocean S. In Amsterdam-Zuidoost kennen ze Ocean S. allemaal bij zijn vroegere achternaam, die niet met een s begint maar met een b. Zijn vader is een bekende in de vechtsportwereld. Volgens de autoriteiten heeft Ocean S. een stevige greep op de zwakste wijken van Zuidoost, met name op Holendrecht. Daar is de aan hem gelieerde gangsterrapformatie Zone6 van frontman Joey AK zeer populair. Waar de tieners en jonge mannen daar een grote behoefte hebben aan positieve rolmodellen, gelden de kernleden van Zone6 volgens de overheid als negatieve influencers die de jongens en jonge mannen verleiden tot levensgevaarlijk werk in de drugshandel. Nu Ocean S. vastzit voor zijn rol in de internationale cocaïnehandel en Joey AK weer gedetineerd zit op verdenking van de tweede gewelddadige ontvoering in enkele jaren, zetten de recherche en samenwerkende instanties alles op alles om de macht van Ocean S., Joey AK en Zone6 te breken – en de jeugd van Holendrecht kansen te bieden op het rechte pad.

Piet Wortel “De leugens blijven maar komen,” zegt Piet Wortel (54) op 21 juli in de Rotterdamse rechtbank. “Er is heel veel schade gedaan, vooral door de pers. Het is bizar wat me overkomt. Ik wil dat u mijn leven weer teruggeeft.” De Surinaamse Nederlander speelt volgens justitie al tijden een voorname rol in de cocaïnehandel, waarvoor hij in 2014 al eens werd veroordeeld. Nu wordt hij beschuldigd van het witwassen van miljoenen euro’s van 1 januari 2018 tot zijn arrestatie op 10 oktober 2022, ook terwijl hij gedetineerd zat. Pijnlijker voor Wortel is de beschuldiging dat hij de hand had in de onderwereldmoorden op oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), in september 2019 in Amsterdam-Zuidoost, en de 23-jarige Genciël Feller, die eerder die maand was doodgeschoten op Curaçao. Het zou gaan om een wraakactie voor de diefstal van 400 kilo cocaïne in juli 2019. Volgens Wortel en zijn advocaat Ruud van Boom berusten de beschuldigingen over zijn rol bij de twee moorden op ‘roddel en achterklap’. Ook de Rotterdamse rechtbank zag vooralsnog onvoldoende bewijs voor betrokkenheid bij moorden, maar zijn voorarrest voor het witwassen werd afgelopen maand opnieuw verlengd.

