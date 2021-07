‘Bolle’ Cedric R.: ‘Ik speelde toneel in moordplan voor Noffel’

Beeld Sjoukje Bierma

Dat zei hij maandag op de openingsdag van de megazaak over dat vermoede liquidatieplan. Dat maakt ‘Bolle’ Cedric R. de enige verdachte die een gedeeltelijke bekentenis aflegt, waarmee hij zijn medeverdachten ondertussen zwaar belast.

Een god voor die motherfuckers

Een groep bekende Amsterdamse criminelen was in augustus en september 2015 volgens het Openbaar Ministerie druk doende met de liquidatie van Naoufal ‘Noffel’ F. Daarvoor zou een half miljoen zijn geboden, omdat Noffel ‘een soort god was voor die motherfuckers’ uit het rivaliserende criminele kamp.

Cedric R. geeft nu toe dat hij de gebruiker was van een versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) waarmee uitvoerig over het minutieuze moordplan werd gecommuniceerd met andere betrokkenen.

“Het klopt dat ik de gebruiker was,” zei R. “Ik kende Noffel niet persoonlijk, maar kon hem via via waarschuwen zodat hij niet in Berlijn was toen wij daar waren (om hem te liquideren).” Cedric R. ‘speelde het spelletje mee’. “Het was een hele show, als ik het zo mag zeggen.”

Wapens onder fornuis gezien

R. geeft toe dat hij een of meer wapens heeft gezien, verstopt onder het fornuis op het onderduikadres waar hij volgens justitie zijn kans afwachtte met de beoogde schutters Djurgen ‘Sikje’ W. (45) en Tony D. (38) – een paar ­kilometer ten westen van de Brandenburger Tor.

Naoufal F. was in de periode van het vermoedelijke moordplan aantoonbaar in Berlijn in zijn Mercedes S-klasse (‘een slagschip’, in de woorden van rechtbankvoorzitter Kees Klomp), waarmee hij verscheidene verkeersovertredingen maakte. Hoe wist R. zeker dat Noffel inderdaad tijdig was gewaarschuwd? R.: “Ik weet niet precies hóe hij was gewaarschuwd, maar wel dat het was gebeurd. Mijn kennis zei: ‘Setje, je kunt gewoon gaan, je kunt gewoon je geld verdienen’. Ik wilde pakken wat ik pakken kon.”

Geen van de andere betrokkenen bij het liquidatieplan wist volgens R. dat hij Noffel niet echt dood wilde.

Headshot

Wat als Noffel toch wél was opgedoken bij het koffietentje Cappuccino, dat hij frequenteerde in die luxe winkelstraat in Berlijn, en het moordplan kon worden uitgevoerd, wilde rechtbankvoorzitter Kees Klomp weten? R.: “Dan had ik ter plekke iets moeten verzinnen zodat het niet door kon gaan. Van de trap vallen of zoiets.”

Klomp wees op berichten waarin Cedric R. heel concreet schreef over de manier waarop de schutters met een motor zouden arriveren om Noffel tussen het winkelpubliek neer te schieten en uiteindelijk ‘sowieso een headshot’ te geven. Cedric zou in een gestolen auto overstappen en vervolgens verderop in een ‘eerlijke’ vluchtauto. R.: “Ja, ik speelde mijn spel. Ik zeg niet dat ik een Oscar heb verdiend, maar ik heb toneel gespeeld.”

Djordy Latumahina

Cedric R. kreeg eerder 26 jaar cel voor de liquidatie die de onschuldige dj en feestorganisator Djordy Latumahina in 2016 het leven kostte en zijn vriendin zwaar verwondde, doordat de schutters blunderden en hem aanzagen voor de crimineel die ze wilden doodschieten.

R. reisde naar Berlijn met Djurgen W., die dertig jaar kreeg voor de moord op Latumahina, en Tony D., die in die zaak was vrijgesproken maar daarvoor opnieuw vastzit in de aanloop naar het hoger beroep. Tony D. ontkent al jaren emotioneel dat hij iets met de moord op Latumahina of het moordplan voor Naoufal F. te maken heeft.

Genaaid

Hij is woedend om het relaas van Cedric R.: “Ik ben zwaar genaaid door meneer R., dat staat vast,” zei D. “Ik zit in de hasj en de wiet. Ik zou 30 en 50 kilo hasj verhandelen in Berlijn. Dat er een dubbele agenda zou zijn, wist ik niet. Ik zit hier voor iets dat ik niet heb gedaan, ik denk dat u dat nog wel honderd keer van me zult gaan horen. Ik bén geen moordenaar!”

De andere aanwezige verdachten, Mimoun B. (35) en Abdelkader B. (50) beroepen zich voornamelijk op hun zwijgrecht. Wel bevestigde Mimoun dat hij sprekend lijkt op zijn tweelingbroer en medeverdachte Khalid B., die op 17 juni in België is gearresteerd en daar wacht op zijn overlevering aan Nederland.

De officieren van justitie houden dinsdagmiddag hun requisitoir met de strafeisen tot besluit.