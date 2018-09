Bol.com start in Oost met bezorging binnen twee uur

Vanuit een loods in Duivendrecht rijden vanaf dinsdag elektrische bakfietsen van PostNL naar mensen die écht niet langer dan twee uur kunnen wachten. "Het gaat om spullen die je zomaar ineens nodig kunt hebben," zegt woordvoerder Roos Franssen.



Luiers, de bestverkopende boeken en cadeaus zoals douchepakketen behoren tot de selectie van de 1200 producten die binnen twee uur bezorgd kunnen worden. Dat moeten er 5000 worden. Franssen: "Als je ineens bedenkt dat je vanavond naar de verjaardag van je oma moet en nog geen cadeau hebt, dan gebruik je deze dienst."



Snel laten bezorgen kost vijf euro, maar is gratis voor abonnees van het Select-abonnement van de webwinkel.



Rest van de stad volgt

De dienst moet snel uitgerold worden in de rest van de stad. Uiterlijk 1 oktober moeten Centrum en Zuid volgen. Uiterlijk 1 november volgt West.



Alleen artikelen die tussen 12.00 en 20.00 uur besteld worden, komen voor de spoedlevering in aanmerking. Als de pilot effectief blijkt en efficiënter kan, dan wordt dat tijdvak ook nog verruimd. Het is de bedoeling dat de dienst ook in andere steden in Nederland en België wordt uitgerold.