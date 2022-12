Bokstrainer ‘Ome Joop’ Willemse (1935-2022): ‘Hij was al woke toen dat nog niet bestond’

Joop Willemse.

“Ome Joop was moeilijk voor zichzelf, maar makkelijk voor anderen,” zegt Henk Sleijfer, die vele jaren training kreeg van Willemse. “Ik ben maatschappelijk werker,” zegt Sleijfer, “maar ome Joop heeft me bijvoorbeeld nooit gevraagd om eens om tafel te gaan zitten toen zijn vrouw Henny in 2000 overleed.”

“Eén keer heeft hij eens laten doorschemeren dat hij het er zwaar mee had. Hij zei dat hij ‘mal’ werd als hij terug ging naar Spijkerboor (Noord-Holland), waar hij de zomers met haar had doorgebracht. Ook over de zware tijd in de Hongerwinter sprak hij zelden, terwijl hij wel klaarstond voor anderen.”

Willemse was geboren en getogen in de Jordaan. Sterker, zijn geboortehuis in de Tichelstraat stond slechts op zo’n 100 meter van de woning in de Karthuizerstraat waar hij maandag op 87-jarige leeftijd overleed.

WK-finale

“In zijn slaap,” zegt zoon en enig kind Frenk Willemse. “De dag ervoor hebben we samen nog naar de WK-finale gekeken. ’s Ochtends heb ik hem gevonden. Het is natuurlijk intens verdrietig om je vader dood in bed te vinden, maar een lang ziekbed is hem gelukkig bespaard gebleven. Ook is hij zijn hele leven helder van geest geweest.”

‘Ome Joop’ was zelf geen wedstrijdbokser. Hij deed bij de trainingen mee aan de sparring, maar in tegenstelling tot Bep Kneppers – die de boksschool in 1945 oprichtte – stond hij nooit ‘voor het echie’ in de ring. Wel was Willemse jarenlang trainer bij de sportschool die tegenwoordig in de Palmstraat is gevestigd. Hij richtte zich voornamelijk op het conditionele deel.

“Tot op hoge leeftijd kon hij alle oefeningen heel goed meedoen,” zegt vriend Willem Zweers. “Met opdrukken en buikspieroefeningen was hij anderen de baas. Ook boksers die een stuk jonger waren dan hijzelf.”

Rechtvaardigheidsgevoel.

Willemse verdiende de kost als lasser en machinebankwerker. Hij werkte in de haven en bouwde mee aan jachten. Toen die bedrijfstak uit de stad verdween, werd hij voor z’n 50ste werkloos. Zodoende bracht hij nog meer uren door in de boksschool.

“Het tekent ome Joop dat hij nooit zwart heeft geklust,” zegt Zweers. “Dat deden veel mensen met een uitkering wel, maar zo zat hij niet in elkaar. Hij was heel rechtlijnig wat dat betreft. Het was zwart of wit, hij had weinig op met grijs.”

Ook Sleijfer herinnert zich Willemse als een stellige man met een groot rechtvaardigheidsgevoel. “Op een bepaald moment kwamen er vrouwen meetrainen in de boksschool. De vraag was of ze ook meegingen met het jaarlijkse uitje. Ik vond het leuker om het bij het oude te houden, maar ome Joop zei: ‘ze trainen mee, dus als ze mee willen naar de kroeg, gaan ze mee’. En zo geschiedde.”

Willemse lachte graag, maar Amsterdamse humor was niet echt z’n ding. “Dat gaat vaak ten koste van anderen, en zo zat ome Joop niet in elkaar,” aldus Sleijfer. “Hij was al woke toen dat nog niet bestond.”

De uitvaart is op 29 december om 10.00 uur in Westgaarde.