Boetes voor woonfraude gaan flink omhoog

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).



Wie de boel belazert, bijvoorbeeld door een sociale huurwoning via Airbnb onder te verhuren, riskeert straks een veel hogere boete. Ollongren wil het maximumbedrag verviervoudigen naar 83.000 euro. Die straf kan een gemeente opleggen als iemand bij herhaling woonfraude pleegt.



Ook krijgen gemeenten de bevoegdheid om een registratieplicht in te stellen. Wie zijn huis aanbiedt, moet daar dan melding van maken, zodat de gemeente kan bijhouden op welke adressen verhuur plaatsvindt. Ook kan een gemeente verhuurders verplichten een registratienummer te vermelden bij hun advertentie op bijvoorbeeld Airbnb.



In Amsterdam geldt al een meldplicht voor wie zijn woning voor vakantieverhuur aanbiedt, maar de minister zou graag zien dat hier één landelijk systeem voor komt.



Economisch delict

De Tweede Kamer stelde eerder voor woonfraude, zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen, als economisch delict aan te merken. Schending van de regels wordt daarmee een strafbaar feit, en de winsten uit de verhuur kan een gemeente dan terugvorderen.



Maar Ollongren zit meer in het uitdelen van bestuurlijke boetes, omdat hier volgens haar sneller sprake is van 'lik-op-stuk-beleid'. Bovendien zorgt de verviervoudiging van de maximale boete naar 83.000 euro ervoor dat illegale onderverhuur volgens de minister niet meer lucratief is.



