Boetes voor coronaprotest Museumplein: ‘Ik was een beetje een sensatiezoeker’

De politie zet in maart 2021 een waterwerper ingezet om protest tegen de coronamaatregelingen op het Museumplein te ontbinden. Bij het protest werden elf arrestaties verricht. Beeld Joris van Gennip

Negen demonstranten moeten een boete van 250 euro betalen voor het negeren van het noodbevel van de locoburgemeester. Twee anderen kregen een boete van 125 euro opgelegd, wat volgens de rechter een redelijk bedrag was, gezien hun financiële situatie.

De demonstranten werden bij het protest gearresteerd en kregen toen al een strafbeschikking van 250 euro. Daar waren ze het niet mee eens, waarop ze de boete aanvochten bij de rechtbank. Die behandelde de zaken gisteren. Slechts vijf van de elf betrokkenen waren daar fysiek bij aanwezig.

Geëmigreerd

Onder de veroordeelden zit ook Nadia Duinker (35) . Zij is bekend van diverse horeca­zaken die ze in Amsterdam heeft gehad, waaronder Roest in Oost en de Quarantine in het Oostelijk Havengebied. Inmiddels is ze geëmigreerd naar Portugal. Ook zij was zondag niet bij de zaak aanwezig.

Die dag in maart kwamen, zoals al eerder was gebeurd, enkele honderden mensen bijeen om tegen het kabinetsbeleid te demonstreren. Ze hadden geen toestemming voor het protest en hielden zich evenmin aan de toen geldende coronaregels. Tegen half drie ’s middags kondigde de locoburgemeester een noodbevel af en werd de menigte met matrixborden en megafoons te kennen gegeven dat ze moesten vertrekken. Uiteindelijk werden waterkanonnen ingezet en werd een deel van de actievoerders opgepakt.

Sensatiezoeker

De opgepakte betogers vinden het onterecht dat hen daarna een strafbeschikking werd opgelegd. “We stonden daar gewoon vreedzaam, om op te komen voor onze rechten,” zegt een 40-jarige vrouwelijke demonstrant.

Een andere, 27-jarige vrouw verklaart alleen maar even het plein te zijn opgerend om een foto te maken. “Ik was een beetje een sensatiezoeker,” stelt ze. Een 29-jarige vrouw zegt ‘puur uit nieuwsgierigheid’ naar het protest te zijn gekomen en te zijn overvallen door het optreden van de ME.

De advocaat van de demonstranten voerde onder meer aan dat zijn cliënten niet doorhadden dat er een noodbevel was afgekondigd en dat het de bedoeling was dat zij zouden vertrekken. Volgens de rechter is dat niet aannemelijk, aangezien de ME met megafoons, matrixborden en waterkanonnen duidelijk maakte dat het tijd was te vertrekken.

Meer spreektijd

Dorien Duinker, de zus van de Nadia en de vriendin van de omstreden coronascepticus Willem Engel, had aanvankelijk ook moeten voorkomen. Ook zij negeerde het noodbevel tijdens de demonstratie. Haar zaak werd echter verplaatst naar 5 oktober, naar eigen zeggen omdat ze meer spreektijd heeft geëist en de zitting wil filmen. “Dat durven ze blijkbaar nu niet aan,” verklaart ze telefonisch.

Hoewel de wekelijkse coronademonstraties op het Museumplein al maanden voorbij zijn, heeft de rechtbank het nog altijd druk met de afhandeling ervan. Veel zittingen draaien, net als die van zondag, om de door het OM opgelegde strafbeschikkingen.