Boetes voor bedreigen van activist Quinsy Gario

Voor een van hen is de helft van die boete voorwaardelijk.



Gario is de initiatiefnemer van de actie 'Zwarte Piet is racisme'. Hij kreeg destijds via sociale media een golf van veelal racistische bedreigingen en beledigingen over zich heen.



Uit een reeks van achthonderd berichten selecteerde het Openbaar Ministerie (OM) er negentien die het ernstigst waren. Zo werd onder meer gesteld dat Gario zou moeten worden 'afgeschoten'.



Screenshots

De zaken liep vertraging op door verschil van inzicht binnen het OM over de manier waarop die moesten worden afgedaan. Bovendien ondervond het OM hinder omdat Gario geen wachtwoorden of computers wilde afstaan, waarmee verzenders van berichten hadden kunnen worden opgespoord.



Aan de hand van screenshots konden vijf verdachten worden achterhaald. De zaak tegen een van hen is geseponeerd, een andere verdachte komt later voor de rechter.