Boetes overlast gaan vooral naar daklozen, die niet betalen

De samenwerking tussen handhaving en hulpverleners moet worden versterkt

Voor 2017 konden dak- en thuislozen die op de bon geslingerd waren, door de politie worden opgeroepen voor een zitting bij de rechter. Dat kwam in Amsterdam zo weinig voor, dat het parket vorig jaar besloot geen dak- en thuislozen meer op te roepen.



Het resultaat is dat in de stad veelplegers ongehinderd rondlopen met tientallen overtredingen op hun naam. Een van de adviezen in de evaluatie is dat de samenwerking tussen handhaving en hulpverleners moet worden versterkt. Als het nodig is, moeten handhavers een dakloze meteen kunnen overdragen.



Nog geen drie ton

Ook financieel valt de opbrengst van de bestuurlijke boete tegen. In 2017 werd voor ruim een miljoen euro aan bonnen uitgedeeld aan veroorzakers van overlast, maar daarvan werd nog geen drie ton daadwerkelijk binnengehaald. Van de 1000 boetes voor overtreders met een adres in het buitenland, werden er 200 betaald.



Het advies aan het stadsbestuur is om de bestuurlijke boete los te koppelen van de financiële doelstelling van anderhalf miljoen euro per jaar. Ook handhavers spreken van een perverse constructie, waarbij zij boetes moeten uitdelen om aan dat bedrag te komen.