Boetes geëist voor dodelijk ongeval met heistelling

De zoon van Erna van der Pers: "Ik ging in de geest van mijn moeder niet bij de pakken neerzitten. Ik ben gaan studeren en weet zeker dat ze trots op me is, maar het is moeilijk dat ik dit niet meer met haar kan delen. Het gemis is enorm. We hadden net met z'n vieren in 2015 een prachtige vakantie gehad in Florida. Ik mis haar. Ze had een enorme drive en was niet klaar met het leven. Niemand op de wereld begreep me zo goed als zij. De bedrijven hebben veel steken laten vallen. Het ongeluk was geen domme pech. Er zijn fouten gemaakt."



De twee bouwbedrijven mochten van de rechter op de verklaringen van de nabestaanden en het slachtoffer van Zaamzorg reageren.



André V. van HSB Bouw: "We hebben de vlaggen halfstok gedaan. Alliantie adviseerde ons verder niets te doen. Het doet me pijn om dit nu te horen."



Margreet B. van Boer BV: "Het heeft enorme impact op ons gehad. We hebben een kaart gestuurd om ons medeleven te betuigen."



Meer dan zeven mensen

Deskundige Piet Bakker, keuringsinstantie van bouwplaatsen, heeft de heistelling aan de hand van foto's en de film van het ongeval bestudeerd. Hij was zelf niet zelf bij het ongeval aanwezig. "Er is aan de verkeerde zijde van de kantellijn getrokken. De trekrichting is van invloed op het kantelen," zegt hij.



Er werd door meer dan zeven mensen aan de touwen getrokken. Volgens het OM ging het om veertien mensen. "Ook de positie waar ze stonden, is van invloed. Ze moeten er dicht tegenaan staan. Maar zij stonden verder weg."



Vrij recent na het incident bekeek hij ook de driepoot bij Boer BV en zag geen afwijkingen. "Iemand had wel moeten vertellen hoe ze de stelling moeten gebruiken."