Boete voor verspreiden anti-homoflyers in West

Volgens de rechtbank hebben Salahattim Y. (31) en Cegis E. (31) uit Den Haag en Erdal A. (41) uit Rotterdam zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.



De flyers werden in oktober 2016 verspreid onder vierduizend huishoudens in West en Nieuw-West. Ontvangers werden onder meer gewaarschuwd voor het adopteren van kinderen door homostellen. Kinderen die opgroeien bij zulke stellen zouden veel vaker te maken krijgen met seksueel misbruik en vaker depressief zijn en zelfmoord plegen. Volgens de afzenders zou dat zogenaamd blijken uit wetenschappelijk onderzoeken.



De flyer leidde in heel Amsterdam tot grote verontwaardiging. Bij de politie kwamen 192 meldingen binnen van ontvangers die er niet van waren gediend. De stadsdeelvoorzitters van West en Nieuw-West deden gezamenlijk aangifte.



De rechtbank neemt het de verdachten 'zeer kwalijk' dat ze homoseksualiteit in verband hebben gebracht met een ernstig misdrijf, namelijk kindermisbruik op grote schaal. "Verdachten hebben zich daarmee uiterst kwetsend uitgelaten over homoseksuelen en hebben deze groep daarmee beledigd."



Volgens de rechtbank druist de flyer in tegen 'in onze samenleving gerespecteerde normen en waarden'. "In Nederland moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Het debat over homoseksualiteit mag bestaan, mits dat met respect gebeurt."



Maatschappelijk debat

De rechter wees het argument dat de stellingen onderdeel zouden zijn van een maatschappelijk debat van de hand. De mannen hadden ter zitting gewezen op de zaak van de familie Bardu, een gelovig Roemeens gezien van wie de uit huis geplaatste kinderen bij homoseksuele ouders terechtkwamen. "Er staat alleen een kleine link naar de zaak van deze familie. Er wordt verder niet uitgelegd wie ze zijn," aldus de rechtbank.



Het Openbaar Ministerie had 40 uur taakstraf geëist, omdat er signalen zouden zijn dat een eventuele geldboete door anderen zou worden betaald. De rechtbank ziet daar geen bewijs voor.