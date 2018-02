Boete voor parkeerbeheerder Egis na mislukte vernieuwing

Er zijn zo'n 30 verschillende types en 160.000 vergunningen per jaar. Dat zie je nergens anders in Nederland. Peter Tinselboer, Egis

Het gaat er vooral om dat mensen die van het systeem gebruik maken nauwelijks inzicht kunnen krijgen in hun situatie.



Gebruikers kunnen niet inloggen en het is bijvoorbeeld ingewikkeld om via een website bezoekers, die een ontheffing kunnen krijgen, aan te melden.



Hoe nu verder?

De aanbesteding, de grootste op het gebied van parkeerhandhaving in Nederland, is hiermee naar nu blijkt op niets uitgelopen.



Egis werkte samen met een bedrijf dat de vernieuwingen zou doorvoeren, maar na twee jaar blijkt dat de parkeerbeheerder het contract heeft opgezegd. Hoe het nu verder moet met het nieuwe systeem is nog niet bekend.



Directeur Peter Tinselboer van Egis zegt op website Parkeer24 dat het oude systeem gewoon doordraait, maar dat dit wel "een behoorlijk basissysteem is". "Iedereen die dat wil kan gewoon een vergunning aanvragen, net als altijd het geval was," zegt hij. "Alleen innovatieve oplossingen, zoals een webportal waarop burgers zelf kunnen inloggen, laten nog even op zich wachten."



Complex

Tinselboer, die zijn uitspraken op Parkeer24 niet wil bevestigen, benadrukt de complexiteit van het systeem. "Er zijn zo'n 30 verschillende types en 160.000 vergunningen per jaar. Dat zie je nergens anders in Nederland."



De gemeente laat weten dat het gesprek met Egis nog loopt en dat andere innovaties, onder andere op het vlak van de handhaving en de processen rondom het opleggen en afwikkelen van naheffingsaanslagen, wel succesvol zijn doorgevoerd.