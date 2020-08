Boete voor overtreden mondkapjesplicht wordt 95 euro

Beeld ANP

Daarnaast zal de verplichting ook gaan gelden op de markt van Plein ’40/’45 en op de Albert Cuypmarkt. ‘De draagplicht is een experiment en komt niet in de plaats van de 1,5 meterregel’, aldus de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De komende tijd kan het aantal straten waar de plicht gaat gelden, nog uitgebreid worden. In winkels in de betreffende gebieden zal het dragen van een mondkapje ook verplicht worden, in peeskamers niet.

Wie in de aangewezen gebieden geen mondkapje draagt, kan aangesproken en gewaarschuwd worden door de politie of handhavers, en in het uiterste geval dus een boete van 95 euro krijgen. Mensen die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen hoeven dat niet te doen, maar moeten daarvoor wel bewijs kunnen overleggen.

Rotterdam

Ook in Rotterdam geldt vanaf woensdag een mondkapjesplicht in een aantal gebieden in de stad, waaronder de Coolsingel, de Lijnbaan en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.

De gebieden waar het dragen van een mondkapje verplicht wordt. Beeld Gemeente Amsterdam

De mondkapjesplicht wordt onderdeel van de noodverordening waarin de laatste maanden bijna alle maatregelen zijn opgenomen die Amsterdam neemt om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. Twee weken geleden werd ook al een verbod op de verkoop van alcohol in het Wallengebied aangekondigd, in sommige straten geldt eenrichtingsverkeer bij grote drukte.

Gratis mondkapjes

Dinsdag worden in de stad borden geplaatst en posters opgehangen bij winkels, om de plicht onder de aandacht te trekken van het winkelend publiek.

Gastheren- en vrouwen van de gemeente zullen tijdens drukke weekenden passanten wijzen op de mondkapjesplicht en gratis exemplaren uitdelen. Ook ondernemers in het Wallengebied hebben al beloofd dat ze bezoekers gratis mondkapjes willen aanbieden.

Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is de mondkapjesplicht die gemeenten instellen niet houdbaar. “Het is niet mogelijk om met een gemeentelijke verordening het recht op de persoonlijke levenssfeer in te perken.”