Boete voor bakker na leveren van taarten aan concurrent

Dat oordeelde de Amsterdamse rechtbank woensdag.



Bakkerij Dam had een afspraak met Taartenwinkel om excusief taarten via deze website te verkopen. De bakker mocht 'geen gelijksoortige producten leveren aan derden die online taarten verkopen in Nederland'.



De eigenaar van bakkerij Dam, een groothandel in banketbakkersproducten, leverde echter zelf, of via het bedrijf van zijn broer, taarten aan de websites Toptaarten.nl en Taartbezorgen.nl.



Failliet

Taartenwinkel had een bedrag van een miljoen euro geeist bij het schenden van de exclusiviteit, maar daar ging de rechter niet in mee. Dat bedrag zou volgens de rechtbank 'tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat leiden'.



De bakker zou dan vrijwel zeker failliet gaan. Bovendien, stelt de rechter, is alleen van een levering van 1400 taarten met zekerheid te vast komen te staan dat die via de concurrent is gegaan.



Dus hoeft de bakker maar een kwart van de boete, plus rente, te betalen.