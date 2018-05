Boete geëist om illegaal krokodillenleer KarmaLoog

Jassen van pythonhuid en slangenleren brogues. De prijzen lopen op tot een ton

De eigenaren Racho Bajadjan en Nezir Yozgat hebben zo mogelijk illegaal gehandeld en de Wet natuurbescherming overtreden.



Volgens Yozgat, die woensdag aanwezig was bij de zitting, zijn ze als 'wellicht naïeve, jonge ondernemers' ervan uitgegaan dat de documenten klopten.



Ze zouden er alles aan hebben gedaan om mee te werken en de herkomst van het leer te achterhalen, maar het was deels tevergeefs.



Vernietigd

De in beslag genomen kledingstukken zijn vernietigd. Ze 'hebben ervan geleerd', aldus Yozgat. De rokken, schoenen en jassen kunnen nog steeds op maat worden gemaakt en des­gewenst met privéjet afgeleverd, maar er wordt nu wel meer dan één per artikel in de winkel gehangen, om altijd iets aan de inspecteurs te kunnen laten zien.



KarmaLoog is nu iets minder exclusief en iets minder exotisch geworden.

Van de geëiste 25.000 euro boete is 10.000 euro voorwaardelijk. De rechter doet 6 juni uitspraak.