Boete en hersenschudding voor Douwe Bob na aanrijding met flitsbezorger

Douwe Bob (Douwe Bob Posthuma). Beeld ANP

Douwe Bob schrijft in zijn bericht dat hij op het fietspad werd afgesneden door een scooter van een flitsbezorger. Een omstander maakte pal na het incident een video, die de zanger in zijn bericht heeft geplaatst. Daarop is te zien hoe hij tekeergaat tegen de bezorger in kwestie. “Nu ben ik het, de volgende keer is het een kind. Het is altijd hetzelfde met jullie motherfuckers. Over de stoep, over alles heen.”

De zanger schrijft dat hij met luiers onderweg was naar zijn pasgeboren kind. Eind mei beviel zijn ex Anouk van zoontje Elias Lieven. Bij het incident met de scooter knalde Douwe Bob tegen een paal. ‘Blijkt lichte hersenschudding’, schrijft hij op Facebook.

Omdat hij geen ID bij zich had werd hij aangehouden en kreeg hij een boete. ‘Wat een wereld...,’ schrijft Douwe Bob. ‘Ps. Begin wel goed ziek te worden van die flitsbezorgertjes.’