Boerkaverbod ook geen prioriteit in Rotterdam en Utrecht

'Alle wetten die in Nederland gelden, gelden ook in Rotterdam, zegt een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb tegen de Volkskrant. 'Maar ook bij ons zal het niet de hoogste prioriteit hebben.' De gemeente Den Haag houdt zich nog het meest op de vlakte van de drie steden die de krant ondervroeg. Een woordvoerder vindt reageren op de wet prematuur. 'Wij vinden het hierbij niet wenselijk als iedere gemeente z'n eigen pad kiest en zelf bepaalt welke wetten wel en welke wetten niet gehandhaafd worden.'



Halsema beloofde vrijdag tijdens een bijeenkomst in jongerencentrum Argan het verbod niet te zullen handhaven in Amsterdam. 'Het past gewoon niet bij Amsterdam dat wij mensen uit de tram halen, omdat ze de nikab dragen,' zei Halsema. 'Dat is onbespreekbaar, lijkt me.'



Dat maakte behoorlijk wat los. Amsterdam kan het verbod niet naast zich neerleggen, zei bijvoorbeeld VVD-leider Klaas Dijkhoff een dag later. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie, een partijgenoot van Dijkhoff, zei zondag tegen WNL dat niemand boven de wet staat. 'Ook de burgemeester van Amsterdam niet.'



