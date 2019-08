Boerin van zorgboerderij De Boterbloem moet haar woning verlaten

Dat heeft de rechter donderdag besloten.

De boerin runt een biologisch akkerbouwbedrijf en een zorgboerderij. Zij slaapt op de zolder van het bedrijf en gebruikt de keuken en het sanitair, faciliteiten die eigenlijk bedoeld zijn voor bezoekers.

Andere woonruimte

Volgens het bestemmingsplan mogen in het bedrijf geen mensen wonen. De gemeente besloot dan ook dat de vrouw moet verhuizen. Als zij dit niet doet, wacht haar een dwangsom van 9.000 euro.

De rechtbank gaf de gemeente gelijk, omdat de vrouw had kunnen weten dat ze het bedrijf niet als woning mocht gebruiken. Bovendien was er voor de boerin voldoende tijd om andere woonruimte te vinden tijdens de procedure, die veertien maanden duurde.

Bedrijventerrein

Er heerst al langere tijd onrust rond De Boterbloem. Zo zou het voortbestaan in het geding zijn. In de Lutkemeerpolder komt een nieuw bedrijventerrein, waardoor de zorgboerderij kleiner moet worden. Volgens De Boterbloem is drie hectare echter te weinig om de ecologische zorgboerderij voort te zetten.

De gemeente besloot daarom dat De Boterbloem moet vertrekken. Via een prijsvraag gaat de gemeente nu op zoek naar uitbaters van een nieuwe zorgboerderij voor dit gebied langs de rand van Osdorp.