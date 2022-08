Boerenvlag van bewoner op IJburg in brand gestoken

De afgebrande vlag. Eigenaar Richard Rijkhart heeft de weggesmolten stukjes weggeknipt. Beeld Jakob van Vliet

Tot zijn verbazing trof de 64-jarige Richard Rijkhart zijn vlag maandagmiddag half afgebrand aan. Die ochtend had hij vanuit zijn bed ‘een soort knetterend geluid’ gehoord, maar dat had hij niet kunnen thuisbrengen. Hij noch zijn buren hebben enig idee wat er is gebeurd of wie er achter de actie zou kunnen zitten.

Rijkhart zegt zich niet onveilig te voelen, verbluft is hij wel. “Ik ben verbaasd dat iemand hiertoe in staat is.” Hij hoopt dat het incident niet op hem of zijn politieke uitingen is gericht, maar dat het om willekeurig vandalisme gaat. “Als het persoonlijk is, zou ik het wel wat bedreigender vinden.”

De omgekeerde Nederlandse vlag is symbool geworden voor de boerenprotesten. Rijkhart sympathiseert daarmee en had daarom een exemplaar aan zijn huis gehangen. Hij heeft verder geen link met het platteland, hij is opgegroeid in Amsterdam en werkt in de zorg. “Maar ik ben wel een bezorgde wereldburger. Ik behoor tot de groep die achterdochtig en zeer kritisch is naar aan de overheid gelieerde instituten.”

Rijkhart uitte ook tijdens de coronapandemie zijn ongenoegen over het kabinetsbeleid door ‘koffie te drinken’ op het Museumplein en mee te lopen met marsen door de stad.

Laten hangen

Rijkhart is zich ervan bewust dat niet iedereen het met zijn standpunten eens is en dat in Amsterdam de boeren niet op onverdeelde steun kunnen rekenen. Een van zijn buren heeft ook een omgekeerde vlag aan zijn huis hangen, verder heeft hij er op IJburg nog geen bespeurd. “Ik vermoed dat de vlag minder lekker ligt bij mijn buurtbewoners.”

“Maar ja,” zegt hij ook, “ik erger me weer aan andere vlaggen, maar ik maak ze niet kapot.” Welke vlaggen hij dan liever kwijt dan rijk is in de stad? “Die voor Oekraïne. Er zit ook een andere kant aan die oorlog.”

Rijkhart doet geen aangifte van zijn kapotgemaakte vlag, hij vermoedt dat de politie het te druk heeft. Hij heeft de weggesmolten plekken weggeknipt en laat het overgebleven stuk stof voorlopig hangen. “Ik vind het wel wat hebben zo.”