Boerenprotest op De Dam: maximaal 25 tractoren welkom

Beeld ANP

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan Agractie, de organisatie die een Boer & Burger Brunch wil organiseren in het Amsterdamse centrum.

Boeren zijn boos op de politiek, vanwege de stikstofproblematiek, en willen ook in Amsterdam hun onvrede laten horen. Eerdere boerenprotesten liepen niet zelden uit de hand, onder meer de manifestatie op het Haagse Malieveld zorgde voor veel overlast door boeren die zich niet aan de afspraken hielden.

Ontheffing

Halsema verwelkomt de boeren en zegt mee te willen werken aan ‘een vruchtbare en veilige dialoog tussen stedeling en boer’. Wel limiteert de burgemeester het aantal landbouwvoertuigen dat mag doorrijden tot de Dam op 25. Zo nodig moet voor deze voertuigen een ontheffing of objectvergunning aangevraagd worden. Ook mogen de boeren niet in de buurt komen van het Nationaal Monument op de Dam.

De gemeente wijst erop dat het gebruik van snelwegen voor tractoren verboden is, en dat demonstranten zich daar aan moeten houden.

De bijeenkomst zal van 12.00 uur tot 16.00 uur duren. De boeren hadden zelf ook al een veiligheidsplan opgesteld waarin rekening werd gehouden met een aantal van Halsema’s maatregelen. Zo werd er gewaarschuwd dat de historische binnenstad niet bestand is tegen zware tractoren.