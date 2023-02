Boerenbeweging BBB lijkt ook in Amsterdam voet aan de grond te krijgen, en dat is minder opvallend dan het lijkt

Protest voor de boeren in Amsterdam-Noord in de zomer van 2022. Beeld Jakob van Vliet

Het was een opmerkelijke statistiek uit de peiling die het Amsterdamse onderzoeksbureau O&S zondag publiceerde in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. In progressief Amsterdam, waar GroenLinks en PvdA nog steeds het populairst zijn, zou de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas 4,7 procent van de stemmen halen.

Dat is opvallend in een stad waar voor veel Amsterdammers de stikstofdiscussie, toch het belangrijkste politieke thema van de partij, ver weg zal voelen. Maar vergis je niet, zei de Amsterdamse melkveehouder Gert Vendrig eerder tegen Het Parool: “Ik denk dat Amsterdamse boeren niet zo veel verschillen van andere boeren, we zitten in hetzelfde schuitje.” Vendrig staat nu op de kieslijst voor BBB in Noord-Holland.

Een aanwijzing was eerder al te vinden in de omgekeerde vlaggen die zichtbaar waren in de stad. Vergeleken met het platteland zijn in de stad de omgekeerde vlaggen als steun in de rug voor de boeren een stuk zeldzamer. Maar bijvoorbeeld in Floradorp liep deze zomer het aantal al gauw in de dubbele cijfers. Dat ging bewoners vaak om meer dan stikstof, bijvoorbeeld ook om het coronabeleid, migratiebeleid en de hoge energieprijzen.

Gingen dergelijke stemmen eerder vaak naar JA21, PVV of Forum voor Democratie, de peiling laat volgens O&S-onderzoeker Jeroen Slot zien dat een deel hiervan nu voor BBB kiest. Vaak zijn het proteststemmen, uitgebracht door mensen met wantrouwen richting de overheid en die onvrede voelen over de gevestigde partijen. Een klein deel lijkt daarnaast afkomstig van het CDA, dat in Amsterdam een procent verliest ten opzichte van de Provinciale Statenverkiezingen vier jaar geleden.

Recht voor zijn raap

Daarmee zit BBB in de lift, zeker omdat bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden de partij slechts 343 stemmen in heel Amsterdam haalde (0,08 procent van de stemmen). Veel mensen laten hun stem bij de Provinciale Statenverkiezingen afhangen van hoe de landelijke partij het doet. Amsterdam gaat daarmee mee in de landelijke stijging. Partijleider Caroline van der Plas wordt gezien als iemand die recht voor d’r raap is en opkomt voor de belangen van de ‘gewone Nederlander’.

Voor Van der Plas zal de peiling in ieder geval een aanwijzing zijn dat de plattelandspartij de stad een en ander te bieden heeft. De partij probeert al langer breder aantrekkelijk te zijn dan alleen als plattelandspartij en stelt zelf júist de verbinding te willen slaan tussen stad en platteland.

Politicoloog Floris Vermeulen is niet verrast over de 4,7 procent die BBB in Amsterdam peilt, maar ziet ook een plafond. Vermeulen constateert dat partijen als JA21, FVD en PVV, ver op de rechterflank, zo tussen de 6 à 10 procent van de stemmen binnenhalen. “Ik vind het moeilijk om in te schatten of BBB politiek daartussen past, maar duidelijk is dat de partij aantrekkelijk is voor die kiezer.”

Zetels

Dat is terug te zien in het partijprogramma. Naast landelijke standpunten als het het loslaten van de stikstofdoelen, wil BBB in Noord-Holland toerisme meer spreiden, geen windmolens op land en onder meer ruimte geven aan een kerncentrale. Daarmee meldt de partij zich tussen JA21, FVD en PVV nadrukkelijk als rechtse optie in het overvolle politieke landschap. Een groot verschil met die partijen is er ook: BBB is tegen de groei van Schiphol.

Is het de eerste keer dat een zelfverklaarde boerenpartij, naast het CDA, op sympathie kan rekenen in de stad? Niet helemaal. In 1966 kwam de Boerenpartij met vier zetels zelfs de gemeenteraad in. Dat was van korte duur. Na één periode verdween de partij toen uit Amsterdam.