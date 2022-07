Boeren rijden met trekkers de Dam op: ‘We komen vriendelijk protesteren’

Een van de boeren die zich op de Dam heeft verzameld is de 19-jarige Nick Westerneng uit Edam. “We worden heel oneerlijk behandeld en wij willen protesteren op een zo vriendelijk mogelijke manier. Gisteravond is er op protesterende boeren geschoten. Wij willen nu op een vriendelijke manier protesteren, en waar lopen veel mensen: op de Dam.”

Terwijl hij een biertje drinkt, gedoneerd door café Majestic aan de overkant, vertelt de 31-jarige Morris van Zanten uit Edam waarom hij hier staat: “Je hebt de stikstofdepositie, en het stikstof waait met de wind mee. We moeten de natuur zijn gang laten gaan en beter onderhoud plegen in de natuurgebieden. Stikstofgevoelige natuur is gecreëerd en niet uit zichzelf ontstaan.”

Failliet

“Volgens het kabinet is er een stikstofcrisis,” zegt Daniëlle Hoeve (18), een boerendochter uit Zunderdorp. “Maar kijk hoe veel Amsterdam uitstoot. Door het stikstof gaat ons gras juist groeien. Wij hebben een kringloop daardoor en Amsterdam heeft dat niet. Bij ons wordt het veel zwaarder gewogen. Ze hebben nu doorgeduwd dat we de veestapel moeten halveren, maar dan zijn we failliet. Dan kunnen we onze leningen niet terugbetalen en dat geldt voor veel boeren.”

Van links naar rechts: Henk, Daniëlle, Martin en Nick. Beeld Jesper Roele

Ook de broer van Daniëlle, Martin Hoeve van 21, is meegekomen. “Het wordt mij onmogelijk gemaakt om het bedrijf over te nemen. We hebben een financiering die we over dertig jaar moeten aflossen, maar onze omzet gaat met de helft omlaag als de helft weg moet. Dan trekt de bank snel de stekker eruit. En dan valt het bij mij nog mee, sommige boeren moeten wel 90 procent van hun veestapel weg doen.”

“Ik sta hier omdat ik drie kwart van mijn veestapel weg moet doen als dit zo doorgaat,” zegt Henk Hardebol (18) uit Landsmeer. “Wij hebben tweehonderd vleeskoeien voor luxe restaurants en onze eigen natuurboerderij. Niet biologisch, maar wel zo natuurlijk mogelijk. Maar als het zo gaat als de regering wil, dan kom ik niet uit. Dat kan niet, dat gaat niet. Ik heb precies tweehonderd koeien nodig, dat is ons bedrijfsplan. We zijn met vier man, en met drie kwart zou geen van ons vier rond kunnen komen. En de gemiddelde boer verdient al onder het minimumloon.”

‘Er wordt niet geluisterd’

Daniëlle: “We zijn al zo vaak naar Den Haag geweest, maar er wordt niet geluisterd. Er komen juist meer maatregelen bij. Dus nu gaan we steeds een stapje verder tot er wel geluisterd wordt. We praten hier met de mensen, er wordt gelachen en we drinken een biertje, maar dat doen we liever op zaterdag in Jantjes Verjaardag of Tante Roosje. De aanleiding dat we er nu staan is eigenlijk triest.”

De boeren zijn van plan om op de Dam te blijven tot het donker wordt. De politie zal de boeren als ze vertrekken begeleiden door de IJ-tunnel. De sfeer is gemoedelijk, meldt de politie, die vanaf de overkant toekijkt. Af en toe toeteren de boeren even, soms komen voorbijgangers een praatje maken.

Via de webcam van een horecaondernemer op de Dam is het protest live te volgen.

Boeren demonstreren woensdagavond op de Dam. Beeld Het Parool