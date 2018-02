Boerderij Welgelegen in Sloten wordt monument

Het algemeen bestuur van stadsdeel Nieuw-West heeft het gebouw, dat in 1876 is neergezet, tot monument aangemerkt vanwege de representatieve bouwstijl voor die tijd. De boerderij wordt bewoond.



Het is een 'zeldzame illustratie van een boerderij gebouwd ten Zuiden van het IJ in en rond Amsterdam gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw', aldus de subcommissie aanwijzing Monumenten.



Hallehuis

De indeling van de boerderij is gebaseerd op het Midden-Nederlandse hallehuis. Met een onderkelderd voorhuis, waar zich over het algemeen de belangrijkste kamer bevond, daarachter het zogenaamde middelhuis voor dagelijks woongebruik en daarachter de stal.



De subcommissie aanwijzing Monumenten beoordeelt of een pand, object of complex voor Amsterdam van belang is vanwege de stedenbouwkundige, architectonische en/of cultuurhistorische waarde.



