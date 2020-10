Boekingen bij restaurants opnieuw verdubbeld: ‘Het laatste avondmaal’

Restaurant Ô Bistro aan de Lindengracht. Beeld Eva Plevier

Vanavond om 22.00 uur sluiten cafés, bars en restaurants voor minimaal vier weken hun deuren. Dat is een van de maatregelen die dinsdagavond tijdens de persconferentie werd bekendgemaakt.

Direct erna was er bij reserveringssysteem Formitable een piekuur: tussen 19:00 uur en 20.00 uur werd het hoogste aantal boeken per uur geplaatst van de afgelopen twee maanden. Op woensdagavond zijn er ruim dubbel zoveel boekingen dan op een andere woensdag.

Het is uiteten nu het nog kan en dat snapt Maarten van Belkom van eetcafé Wijmpje Beukers in De Pijp wel. Ook dinsdag, toen het nog onbekend was wanneer de horeca moest sluiten, werden er dubbel zoveel boekingen gedaan voor diners in restaurants dan op een andere reguliere dinsdag.

Van Belkom viel dat ook op. Hij kreeg opvallend veel sms’jes met de vraag of er nog plek was. “Het is als een laatste dans,” zei Van Belkom. Hij verwacht ook dat de omzetten hoger zullen zijn dan op een reguliere doordeweekse dag. “Je ziet dat ondernemers die nog een mooie fles wijn hebben openstaan, deze aanprijzen. En mensen zijn meer outgoing, je bestelt misschien wat extra en kiest een mooiere wijn. Het is voorlopig de laatste avond.”

‘Het laatste avondmaal’

Jort Kelder noemde het in de Vooravond ‘het laatste avondmaal’, maar Klaas Dijkhof, fractievoorzitter van de VVD kon er niet om lachen. “Iedereen denkt op het laatste moment ‘dan gaan we nog een keer’. Als dat de mentaliteit is de komende weken… dat helpt niet.”

Ook medewerkers bij restaurant Impero Romano aan de Amsteldijk konden niet om de situatie lachen. Zij zitten dan wel twee dagen op rij helemaal vol, maar genieten met het vooruitzicht dat ze straks avond na avond dichtgaan, lukt ze niet, aldus manager Pasha Foroutan.