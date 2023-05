Boekhandel Meck & Holt moet in 2025 Cultureel Boekencentrum Nieuw-West worden

Eigenaar Eddie Mekkelholt van boekhandel Meck & Holt. Beeld Nina Schollaardt

Eddie Mekkelholt is nu 73. Hij bestiert al decennia boekhandel Meck & Holt in Nieuw-West, bij het Osdorpplein. “Als ik 75 ben, eind 2025, stop ik ermee. Dan is het mooi geweest.”

Naast hem in de winkel staat Niko Koers (75). Deze pensionado-uitgever woont om de hoek en is komt al heel lang in de boekhandel. “Ik hoorde dat Eddie ermee wilde stoppen en vroeg toen of ik op het Boekengala in de Meervaart even het woord mocht voeren.”

Even uitleggen. Eddie Mekkelholt organiseert zijn eigen Boekenbal, maar dan in november onder de naam Boekengala. (Ook komt hij in de Boekenweek al jaren met een eigen Boekgeschenk: Nieuw West Side Stories.)

Koers: “Ik zei tegen de zaal vol boekliefhebbers dat het toch eigenlijk ondenkbaar is dat er in een stadsdeel met 180.000 inwoners, dat is zeg maar Den Bosch, straks geen boekenwinkel meer is. Ik heb een oproep gedaan of er mensen waren die willen meehelpen om ervoor te zorgen dat Meck & Holt kan worden voortgezet. In de pauze kwamen er al twintig mensen op me af, en inmiddels zijn dat er zestig, die allemaal iets willen doen om de boekhandel te behouden, of beter gezegd, om een doorstart te maken.”

Vierstappenplan naar cultureel boekencentrum

En nu, een paar maanden later, is er al een plan. “Ik werk natuurlijk van ganser harte mee,” zegt Mekkelholt, “en het is beter nu al te beginnen voordat het straks te laat is. Het is een lange weg…”

Niko Koers legt kort het vierstappenplan uit. “Sociale media waren een ondergeschoven kindje, dus daar gaan we vol op inzetten. We denken zelfs aan BoekTok-filmpjes… Dan starten we ook met een afdeling modern antiquariaat in de winkel, en praten met mensen die in de winkel willen staan. De derde stap, externe contacten, is dat er teams zijn samengesteld die de tientallen scholen in Nieuw-West gaan bezoeken om ervoor te zorgen dat schoolboeken in de winkel worden gekocht. En het laatste punt is hoe we het allemaal gaan organiseren.”

Gedacht wordt aan een structuur die moet samenkomen in Meck & Holt Cultureel Boekencentrum Nieuw-West, als onderdeel van een coöperatieve vereniging. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Mekkelholt: “De grote uitdaging is: hoe vind je 150 of 200 mensen die 500 of 1000 euro willen betalen?”

Kinderboeken en theater

Koers: “Dat is voor het lidmaatschap van de coöperatieve vereniging, die naast de aparte bv, de boekhandel, bestaat. Omdat er ook echt ondernemerschap nodig is om een winkel te runnen. Maar met geld kan de coöperatieve vereniging culturele activiteiten ondernemen en indien nodig de boekhandel financieel ondersteunen.”

Er zal ook aan de winkel gesleuteld gaan worden. Naast de plek die in de winkel wordt gecreëerd om tweedehands boeken te kunnen verkopen, zal de ruimte naast de boekwinkel worden verbouwd. Waar nu sigaretten, tijdschriften en kaarten worden verkocht, komt dan een kinderboekenafdeling, en ook een klein theater waar boekpresentaties, lezingen en thema-avonden zullen worden georganiseerd. Ook is het de bedoeling dat scholen overdag gebruik kunnen maken van die ruimte.

Het begin is er. Mekkelholt: “Mag ik hierbij nog mensen uitnodigen lid te worden van de coöperatieve vereniging?”