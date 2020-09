Boekhandel Athenaeum ontslaat kwart personeel, sluit vestiging Roeterseiland

Athenaeum blijft op het Spui. Beeld Catharina Glogowski

Directeur Caroline Reeders heeft het personeel dinsdagavond ingelicht over de ingrijpende reorganisatie als gevolg van de coronacrisis.



Volgens Reeders blijft met een nieuwe koers het voortbestaan van Athenaeum Boekhandel gewaarborgd. De focus ligt op de vijf overblijvende boekwinkels: de moedervestiging op het Spui die in 1966 werd opgericht als literaire boekhandel door Johan Polak en Rob van Gennep, Het Martyrium en Van Rossum in Zuid en de vestigingen in het Rijksmuseum en Haarlem. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk.

“Vorig jaar was zowel een leuk als moeilijk jaar,” zegt Reeders (54), die in februari 2018 aantrad als directeur. “Van Rossum kwam er eind december bij als gedroomde nieuwe zuster. Een rijke aanvulling op een prachtige plek met een vast publiek en een grote kennis van kinderboeken. Maar vanaf september was de buurt rondom Athenaeum Spui door grootscheepse werkzaamheden een warzone. Het plein was opgebroken, op de toevoerwegen stonden betonblokken en bouwhekken. Juist in de belangrijke laatste maanden van het jaar voor de boekhandel: het leesseizoen, december cadeaumaand.”

Uitgestorven binnenstad

Er kwamen minder klanten. “En daarna kwam de coronacrisis, waardoor we midscheeps zijn geraakt. De binnenstad was uitgestorven. Bij Van Rossum viel een deel van het personeel uit, dat werd een loketwinkel. De winkel in het Rijksmuseum ging dicht, Het Martyrium en Haarlem hielden het beste stand, de winkels konden openblijven en iedereen die kwam kocht iets. De omzet van boekbestellingen via de website ging met 450 procent omhoog, dat was fijn ook wat klantbehoud betreft.”

Maar de totale omzet van alle winkels van Athenaeum bij elkaar liep door de coronacrisis met grofweg de helft terug, zei Reeders dinsdag voorafgaand aan de personeelsbijeenkomst die met vijftig man en een Zoomverbinding coronaproof plaatsvond in de aula van het Hervormd Lyceum Zuid.

“We hebben daarom nu besloten in te zetten op de winkels en hun publieksfunctie. Het papieren boek zal zijn praktische en affectieve waarde behouden. Door de crisis is bovendien het bewustzijn gegroeid hoe belangrijk persoonlijk contact is, de menselijke maat. Athenaeum is onafhankelijk en authentiek en onze medewerkers hebben een unieke collectie bijeengebracht. De mensen die dat waarderen, in plaats van een algoritme, willen wij aanspreken. Ik denk dat daar onze kracht zit.”

Buurtfunctie

De marges op studieboeken zijn laag en de logistiek sluit niet aan op de polsslag van de winkels. De vestiging Roeterseiland heeft, naast de verkoop van studieboeken, een buurtfunctie. “Maar daarvoor is de winkel te groot. We gaan door met vijf vestigingen en een goede webwinkel, en door een initiatief als ‘koop lokaal, ook online’ vinden steeds meer mensen de weg ernaartoe.”

Van de 46 arbeidsplaatsen blijven er 34 over. “Hoewel ik overtuigd ben van onze nieuwe koers, valt dat me uiteraard zwaar. Veel andere bedrijven en culturele instellingen moeten maatregelen treffen als gevolg van de coronacrisis. Maar het voelt toch anders als het jezelf betreft.”