Boekenkastje Spaarndammerbuurt meermaals verwoest: ‘Je hebt me veel pijn gedaan’

Ron Abbink, een van de beheerders van de drukbezochte boekenkast, vertelt dat hij het leesmeubel in december vorig jaar plaatste. Hij koos destijds bewust voor een plek aan het einde van de tunnel, waar de boekenkast nog net beschut staat, maar tegelijkertijd óók in de buurt van woonhuizen. Met enige vorm van vandalisme had hij wel rekening gehouden – ‘wellicht zou de kast een keer worden omgegooid, of worden er wat boeken uitgehaald’ – maar dít had hij allerminst verwacht.

Het kastje werd in januari voor het eerst vernield ten tijden van de avondklokrellen, al is onduidelijk of die enig verband houden met de vernieling. Er werd snel een nieuw kastje neergezet, maar vorige week werd ook dat in brand gestoken. Nu staat er voor de derde keer een boekenkast. “We zullen moeten afwachten of deze wél blijft staan,” verzucht Abbink.

Snuffelen

Hij vertelt hoe geliefd de openbare boekenkast onder buurtbewoners is. Nagenoeg altijd staan er wel mensen te snuffelen. Sommigen van hen maken het kastje vrijwillig schoon of ruimen het op. Er werd dan ook vol afschuw gereageerd op beide vernielingen, mede in de vorm van opgehangen protestbriefjes. Zo schrijft een buur: ‘Zeker in onze huidige tijd was deze plek een oase van schoonheid. (...) Je vond het niet leuk, dus je hebt het vernietigd. Je hebt me veel pijn gedaan.’ Een aantal boekentips moet de vandaal wat empathie bijbrengen.

De ‘minibiebs’ – een fenomeen overgewaaid uit de Verenigde Staten – duiken inmiddels zo’n vijf jaar op in het Amsterdamse straatbeeld. Razend populair zijn ze op sommige plekken, schreef Het Parool eind vorig jaar. “Ik wil boeken bereikbaar maken voor iedereen, want het is zo fijn om ze te hebben,” vertelt een beheerder van een van de vele kastjes die de stad rijk is.

Dinsdagochtend nog zag Abbink een briefje hangen met daarop het voorstel om een stevigere, stalen kast neer te zetten. De bewoner wil best 50 euro neertellen, valt te lezen. Het is illustratief voor de waardering die bewoners van de Spaarndammerbuurt hebben voor ‘hun’ kast – en hun strijdbaarheid om dit lees- en ontmoetingsplekje te behouden.

Beeld Hester van der Kroon