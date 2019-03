Directeur Eveline Aendekerk van de organiserende stichting CPNB memoreerde voordat het feest losbarstte kort aan de stille tocht eerder op de avond ter nagedachtenis aan de schietpartij in de tram. "Zo'n 35 kilometer verderop vindt nu een stille tocht plaats. Mijn gedachten zijn dan ook bij Utrecht.''



De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zou op het Boekenbal een gedicht voordragen, maar liet verstek gaan omdat ze in Utrecht was.



Nadat Aendekerk haar woorden over Utrecht had uitgesproken, onderbrak cabaretier Freek de Jonge haar speech. Hij stond op en vroeg een statement te maken over de overwinningsspeech van FVD-leider Thierry Baudet. De directeur ging hier niet op in en hervatte na enige commotie haar speech.