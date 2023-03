Boekenbal in het teken van literaire vrijheid: ‘Ons grootste goed’

Pim Lammers droeg zijn Kinderboekenweekgedicht eenmalig voor tijdens het Boekenbal. Beeld ANP

Daar stond hij dan. Na anderhalve maand van onderduiken verscheen dichter Pim Lammers vrijdagavond op het podium van het Boekenbal. Zijn vakgenoten omarmden hem onmiddellijk met gejuich en een staande ovatie, die Lammers enigszins bedremmeld in ontvangst nam.

Met de dood bedreigd gaf Lammers begin februari zijn aanwijzing als dichter van de Kinderboekenweek terug. Een uit zijn context gerukt fragment uit een eerder geschreven verhaal, dwong hem in beveiligde isolatie.

Die verbrak hij in Internationaal Theater Amsterdam om het gedicht dat hij schreef voor de Kinderboekenweek eenmalig voor te dragen. Zijn tekstregels ontroerden, maar het was vooral de voorgeschiedenis die de lucht liet trillen. Lammers vertelde niet over de afgelopen tijd, hij hield het bij zijn voordracht. Op aangeven van CPNB-directeur Eveline Aendekerk dankte hij de uit het pluche opgesprongen Nederlandse boekenwereld nog wel voor de steun.

Het literaire feest van boekenkoepel CPNB is weer terug in het Internationaal Theater Amsterdam. Beeld ANP

Belang van vrijheid

De innige omstrengeling van Lammers paste bij het tweede motto van de avond: ‘De literaire vrijheid is ons grootste goed.’ Die woorden werden vrijdagavond op de gevel van de schouwburg geprojecteerd. Zo had wie tussen de sneeuwbuien door buiten in de rij werd opgehouden, alvast wat om over na te denken.

Binnen benadrukte ook staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media het belang van de vrijheid te kunnen schrijven en zeggen wat je als kunstenaar bedenkt. ‘Die vrijheid is in deze tijd helaas niet meer vanzelfsprekend. We moeten hem beschermen ,’ zei ze tot bijval van de zaal.

Die herbergde een royale dwarsdoorsnede van de Nederlandse literaire wereld. Van Heleen van Royen tot Rob van Essen en van Joost Prinsen tot Saskia Noort. Ook aanwezig: minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap. Middelpunt van de feestvreugde: de schrijvers van het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay Lize Spit (1988) en Raoul de Jong 1984), die vrolijk tegendraads de dresscode ‘met een vleugje roze of oranje’ naast zich neer hadden gelegd.

De actie van Extinction Rebellion op de rode loper voor het 71e Boekenbal. Beeld ANP

Klimaatactie

Voor aanvang van het bal hielden enkele schrijvers op de rode loper nog een korte actie om aandacht te vestigen op de klimaatproblematiek. Onder anderen Lieke Marsman, Maartje Wortel, Hanna Bervoets en Mensje van Keulen hielden een spandoek met ‘Geen literatuur op een dode planeet’ omhoog. Na het zaalprogramma was het in ITA balbusiness as usual: het feest was begonnen, de bar was open en de consumptiemuntjes raakten kwijt.

Het Boekenweekgeschenk van Lize Spit heet De Eerlijke Vinder en krijg je vanaf zaterdag cadeau bij besteding van tenminste 15 euro aan Nederlandstalige boeken, bij de boekhandel. Het essay van De Jong, Boto Banja, is er te koop voor 5 euro.