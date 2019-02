Bodycams niet genoeg, handhavers dreigen met acties

Dat schrijven de vakbonden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in een gezamenlijke reactie. Om zich echt te kunnen verdedigen zijn ook een wapenstok en pepperspray nodig.



De boa's noemen de toezegging van burgemeester Halsema 'zeer teleurstellend'. Die besloot woensdag dat alle handhavers een kleine draagbare camera op het uniform krijgen.



'Een bodycam is goed voor de bewijslast, maar niet genoeg als verdediging tegen agressie en geweld. Wij staan in de frontlinie, maar met een lege riem,' aldus de boa's.



De boa-bonden zeggen op korte termijn in overleg te gaan met de minister van Justitie en Veiligheid en stevigere acties voor te bereiden. De handhavers voeren al een tijd acties.



Extra agenten

Halsema heeft woensdag ook toegezegd meer agenten de binnenstad in te sturen die, met hun wapenstok en pepperspray, de handhavers kunnen bijstaan. Het gaat om 23 extra agenten, onder meer te paard en op de motor, waardoor in totaal 70 agenten zijn vrijgemaakt om de orde te bewaken in de binnenstad.