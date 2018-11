Bodemdaling mogelijk zeer schadelijk voor binnenstad

Dat kan grote gevolgen hebben voor bestaande- en nieuwbouw in en om Amsterdam. Onder meer door een lange, droge periode zoals afgelopen zomer droogt een veengrond meer uit dan normaal, waardoor bodemdaling sneller intreedt; een onomkeerbaar proces.



En zet die daling door in het huidige tempo dan kan dat weleens heel schadelijk zijn voor het polderlandschap zoals we het kennen, maar ook voor een historische binnenstad zoals die van Amsterdam, zegt onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft.



Funderingen verzakken

Naast de oorzaken van bodemdaling in diepe grond, zoals gaswinning, is nu voor het eerst via een interactieve kaart de bodemdaling van ondiepe grond, zoals veen- en kleigrond, meetbaar op basis van informatie van satellietradars, gps en zwaartekrachtmetingen.



De effecten van de bodemdaling zie je nu al terug, zegt Hanssen. "Oude gebouwen met slechte funderingen kunnen verzakken, in sommige huizen ontstaan scheuren, bruggen sluiten moeilijker en kademuren verzakken. Dat wordt alleen maar erger."