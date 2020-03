Bodem van vijf Amsterdamse parken overbelast door festivals

De meeste parken lijden niet onder de zomerse evenementen. Anders ligt dat voor parken waar festivals worden gehouden die een paar weken duren, zoals de Parade en Kwaku. Bij vijf Amsterdamse parken is de grasmat ‘overbelast’.

Groenonderzoekers zijn voor de gemeente nagegaan hoe de parken zich hebben gehouden onder de festivals van vorige zomer. Delen van het Martin Luther Kingpark, Gaasperpark, Oosterpark, Rembrandtpark en Sloterpark worden door het intensieve gebruik overbelast genoemd.

De schade van festivals wordt vooral gezocht in de verdichting van de bodem. Die kan het gevolg kan zijn van een dansende menigte en dagen­lange afdekking door rijplaten, podia en foodtrucks.

Het gevolg van een verdichte bodem kan zijn dat regenwater minder snel wordt opgenomen en blijft liggen. Plantenperken worden te nat terwijl op velden juist verdroging kan optreden, waardoor de graszoden minder goed wortelen.

Herstel van de grasmat

De onderzoeksbureaus Antea en Prohold schrijven dat niet is bewezen dat de bodem binnen één seizoen of door één specifiek evenement is verdicht. Wel is hun conclusie dat er een duidelijke relatie is tussen de verdichting van de bodem, intensief gebruik van een park en de mate waarin de grasmat zich daarvan herstelt.

Vooral over festivals die over meerdere weken zijn uitgespreid is hun oordeel scherp: ze duren te lang en veroorzaken meer schade. Twee ­weken zou het maximum moeten zijn. En dan nog moet het gras hier maanden van herstellen, tot zelfs een half jaar als daarna weer een evenement volgt. Ook bij de parkonderdelen die als overbelast worden bestempeld, valt op dat het vooral gaat om de stukken die voor evenementen worden gebruikt.

Rustperiode

De onderzoekers hebben alle 22 parken waar festivals plaatsvinden tegen het licht gehouden. Behalve de bodem en het gras hebben de onderzoekers gekeken naar de gevolgen voor broedvogels, vleermuizen en bijen.

Wethouder Laurens Ivens (Groen) trekt uit de onderzoeken de conclusie dat evenementen in een meerderheid van de parken niet tot onherstelbare schade leiden. Hij prijst zich verder gelukkig dat hij een vaste rustperiode van zes ­weken heeft ingesteld voor het groen na grotere evenementen, maar een deel van het Sloterpark is al te ver heen. De bodem is sterk verdicht en de grasmat herstelt niet meer. Ivens neemt daarom het advies van de onderzoekers over om hier deze zomer geen festivals meer te houden.

Broedvogels en wilde bijen

Dat kan gevolgen krijgen voor de festivals Mystic Garden en Loveland, die hier gepland staan. Omdat het slechts om een deel van het park gaat, hoopt Ivens met de organisatie tot een oplossing te komen, al is het door het coronavirus hoe dan ook de vraag of ze deze zomer kunnen doorgaan.

Ook in het Rembrandtpark zullen na september meteen herstelwerkzaamheden beginnen. Voor de andere parken die overbelast worden genoemd, wil Ivens dit jaar een plan van aanpak opstellen. Ivens hoopt dat vervolgonderzoeken de komende jaren kunnen uitwijzen of evenementen van invloed zijn op broedvogels, vleermuizen en wilde bijen. Dat is nu nog niet te zeggen.

Over vleermuizen wordt voorzichtig de conclusie getrokken dat de gewone dwergvleermuis zich weinig aantrekt van het licht dat festivals tot ’s avonds laat maken. Maar het lijkt erop dat andere soorten als de watervleermuis en de ruige dwergvleermuis daar gevoeliger voor zijn.