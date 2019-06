Bod gemeente Amsterdam op Slotervaart afgewezen

Beeld ANP

De gemeente bood zeker 10 miljoen euro minder dan vastgoedbedrijf Zadelhoff.

“Richting de crediteuren kunnen wij het bod van de gemeente onmogelijk accepteren,” aldus curator Marc van Zanten. “Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst. Het bod is zelfs in het meest positieve scenario ongeveer tien miljoen lager dan we in het geval van het crediteurenakkoord zouden ontvangen.”

De gemeente vestigde twee weken na het faillissement een voorkeursrecht op het pand van MC Slotervaart. Hierdoor worden de curatoren gedwongen om de gemeente het eerste recht van verkoop te geven. Maar de curatoren betwisten dit voorkeursrecht van de gemeente en willen in zee gaan met Zadelhoff.

Het bod van de gemeente is ook te laag om het ziekenhuis volledig uit het faillissement te halen. Het bod van 45 miljoen van Zadelhoff is daarvoor wel toereikend. De gemeente probeert die overname echter te voorkomen, omdat Zadelhoff wil samenwerken met de voormalige eigenaren van het ziekenhuis. Maar nu een deal met de gemeente verder weg lijkt dan ooit, streven de curatoren ernaar om met Zadelhoff zo snel als mogelijk tot een afwikkeling van het crediteurenakkoord en daarmee een deal te komen.

Rechtszaak

Drie weken geleden verloor de gemeente nog een rechtszaak tegen de curatoren. De gemeente eiste hierin dat de curatoren opdracht zouden geven tot onderzoek naar eventuele onregelmatigheden begaan door de vorige eigenaren. De curatoren zeggen geen geld te hebben voor zo’n onderzoek en dit brengt ook een eventuele deal met Zadelhoff in gevaar. De rechter ging hierin mee met de curator en vond bovendien dat er voorrang gegeven moet worden aan de deal met Zadelhoff.

De gemeente vreest dat Zadelhoff dure exclusieve zorgbedrijfjes in het oude ziekenhuis plaatst, in plaats van toegankelijke zorg voor mensen uit de buurt en dat het pand daardoor zijn buurtfunctie verliest. Het stadsbestuur kan nog een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders kan een procedure beginnen om het recht van erfpacht te beëindigen.