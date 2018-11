Bocca Coffee en Roetz-Bikes pakken prijzen

Simons begon in 2001 een koffiebranderij in zijn garage in de Jordaan. Inmiddels is Bocca Coffee verkrijgbaar in 750 kantoren, horecazaken en in winkels. Simons haalt zijn koffie uit Kenia en Ethiopië, waar hij ook een school bouwde.



Roetz-Bikes heeft de DAM Prijs gewonnen. De fietsenfabrikant maakt fietsen die voor 30 tot 70 procent bestaan uit onderdelen van oude fietswrakken en is al uitgeroepen tot duurzaamste Amsterdamse mkb'er. Roetz-bikes en Bocca werden elk gekozen uit drie genomineerden.