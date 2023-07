Boas Kragtwijk rent 2500 kilometer van Amsterdam naar Kyiv: ‘Je moet je niet laten intimideren door de afstand’

Boas Kragtwijk rent van Amsterdam naar Kyiv voor het avontuur en om geld op te halen voor ambulances. Beeld Hannah Bults

Komende zaterdagochtend staat ultraloper Boas Kragtwijk op de Dam klaar voor de tocht van zijn leven. 2500 kilometer gaat hij rennen, via Berlijn en Warschau naar Kyiv. Hij geeft grif toe dat de spanning hoog is voor zijn aanstaande krachttoer: “Ik ben één brok zenuwen, want het point of no return is allang voorbij. Soms ben ik bang dat ik in Nederland al ga nadenken: waar heb ik me in godsnaam voor ingeschreven?”

Het doel van deze ontzagwekkende onderneming, gedoopt ‘Ultra4Ukraine’, is tweeledig: Kragtwijk loopt voor het avontuur en voor ­Oekraïne. Hij wil iedere ochtend vroeg meters maken om de hitte voor te zijn en dan kijken hoe de vlag erbij hangt. “Ik mik op vijftig kilometer per dag, maar soms reageert mijn lichaam beter op een zigzagpatroon; de ene dag zestig, dan weer veertig kilometer.”

Kragtwijk wordt de hele reis gevolgd door een coach en een fotograaf, in een caravan. “We zijn echt een team. Zonder die twee jongens zou ik Duitsland niet eens halen.” Het team is qua materiaal, voeding en route tot in de puntjes voorbereid.

Het rennen is niet zijn grootste zorg. Kragtwijk kijkt het meest op tegen de vijftig nachten opgehokt in de caravan: “Op elkaars huid, korte nachten, irritaties.” Bij veel spierverzuring krijgt Kragtwijk ’s nachts soms last van restless legs, zenuwpijn in de benen. Met een afgestemd dieet – veel water en magnesium – probeert hij dit te voorkomen. “Maar als het niet gaat, pak ik een glas wodka of een slaappil. We zitten niet op dopingbeleid.”

Doodsaaie route

Op zijn tocht doorkruist Kragtwijk half Europa, maar hij verwacht niet te kunnen genieten van natuurschoon. “Het is een doodsaaie route, een hele lange streep naar het oosten. In Polen zit ik in de middle of nowhere.”

De grootste uitdaging van de ultraloop zit tussen je oren, zegt Kragtwijk. “Het draait om zoveel mogelijk in het moment zijn, en niet door te draaien door de intimidatie van de afstand.” Ervaring met de ultralange afstanden deed hij op nadat hij als jongere een dubbele hernia had opgelopen in een poging om de hardlooptijden van zijn vader, een marathonloper, te verbreken. Na zijn herstel ontdekte hij het ultralopen, en maakte runs van zestig tot honderd kilometer per dag.

Het hoofddoel van zijn tocht is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om ambulances aan te schaffen voor Oekraïne. Daarvoor worden de handen ineengeslagen met de Nederlandse stichting Zeilen van Vrijheid, die voor gemiddeld 30.000 euro tweedehands ambulances opkoopt, herinricht en aflevert in Oekraïne.

In 2018 trok Kragtwijk op een motor door Oekraïne. Nadat hij de impact van de oorlog (annexatie van de Krim in 2014) met eigen ogen had aanschouwd in een vluchtelingendorp, ervoer hij een schrijnend contrast met bruisend Amsterdam in het voorjaar. “Twintig uur daarvoor stond ik in het drama. Het voelde alsof de bal bij mij lag.”

Ambulances

Kragtwijk is zorgvuldig te werk gegaan: “We willen te allen tijde de oorlog niet voeden en eigenlijk ook geen kant kiezen. Aan Zeilen van Vrijheid vroegen we: wat gebeurt er als een ambulance in Bachmoet een zwaargewonde jongen uit Oost-Siberië vindt? Dan worden de richtlijnen van internationale mensenrechten gevolgd. Een ambulance helpt ieder slachtoffer.”

Kragtwijk hoopt op 8 september in Kyiv aan te komen: “Als team stoppen we pas als het echt niet meer kan, en dat zit niet in de categorie ‘willen’. Het droomscenario is dat ik gevolgd door ziekenwagens Kyiv binnenloop. In plaats van tanks een konvooi ambulances.”

Wie de tocht van Kragtwijk wil sponsoren kan terecht op ultra4ukraine.com