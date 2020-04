Boa’s vragen opnieuw om wapens na vechtpartij Osdorp

Beeld ANP

Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse Boa Bond sprak een groep Amsterdamse boa’s een jongen aan die vernielingen aanrichtte bij de Albert Heijn aan de Pieter Calandlaan in Osdorp. De handhavers hielden hem aan waarna de jongen hulp kreeg van tien tot twaalf personen en er een vechtpartij ontstond, zo is te zien op beelden van AT5.

Bij de vechtpartij raakten vier handhavers gewond. Twee boa’s moesten voor behandeling naar het ziekenhuis waar een hersenschudding en diverse kneuzingen werden vastgesteld.

Ongewapend in de frontlinie

Het incident staat volgens Kuin niet op zichzelf. Door de ‘coronaregels’ neemt de agressie toe. Eerder werd in Rotterdam ook al een groep boa’s aangevallen door een groep jongeren. “Vorige week kregen we al meer meldingen van onze leden dat de irritatie toeneemt en dat mensen lakser worden in het naleven van de regels. Daarbij neemt ook de irritatie toe tussen burgers onderling die zich wel aan de regels houden en mensen die dat minder goed doen.”

Volgens Kuin staan de handhavers ‘ongewapend in de frontlinie’ en neemt dat nu met de anderhalvemeterregel extra risico met zich mee. “Bij de noodverordening gaat het per definitie om groepen die een overtreding begaan en het gaat om forse boetes. Dat roept agressie op.”

De Nederlandse Boa Bond heeft daarom wederom per brief bij minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gepleit voor het uitrusten van boa’s met pepperspray en/of wapenstok. “Met een wapenstok kun je een groep op afstand houden en dat is nu helemaal van belang,” stelt Kuin. “Met pepperspray kan je een verdachte die zich verzet onder controle houden.” De bond roept Grapperhaus op om snel in gesprek met de boa’s te gaan.

Burgemeester Halsema vroeg minister Grapperhaus eerder al op om boa's uit te rusten met pepperspray. Ook werden diverse boa’s in de stad al uitgerust met bodycams.