Boa's schrijven woensdag uit protest geen bonnen uit

Beeld ANP

De actie was aanvankelijk aangekondigd voor maandag (tweede pinksterdag), maar de bonden zeiden vrijdag al het protest naar een andere datum te willen verschuiven. De actie vindt plaats in onder andere de vier grote steden in Nederland.

Boa’s voeren actie omdat ze willen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

Op Hemelvaartsdag werd een boa mishandeld in IJmuiden. Ook in Osdorp werd een boa aangevallen. Daarop voerden handhavers dinsdag in verschillende steden actie. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waarin boa’s hun werk moeten doen.

De Tweede Kamer vergadert op maandag 8 juni over de uitrusting van de boa's.