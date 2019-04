Boa's gaan staken op Koningsdag

Het is de zoveelste actie van de Amsterdamse boa's om serieuzer genomen te worden. "Er wordt nog altijd op ons neergekeken," zegt Eric Lakenman van de Nederlandse Boabond.



De 450 boa's surveilleren op dezelfde plekken als de politie, maar middelen om zichzelf te verdedigen hebben ze nog altijd niet. "We willen bodycams, pepperspray en een wapenstok én de trainingen en scholingen die daarbij horen."



Om hun wensen onder de aandacht te brengen trekken de Nederlandse Boa Bond en de vakbond Boa ACP samen op. In december trapten ze af met een samenkomen voor het stadhuis in diensttijd en in de maanden erna werden op gezette tijden en dagen geen boetes uitgeschreven.



Bodycams

"Dat heeft uiteindelijk iets opgeleverd", zegt Lakenman. "We krijgen allemaal bodycams. De eerste honderd worden nog voor de zomer geleverd. Maar we willen meer en daar is blijkbaar meer druk voor nodig."



Op Koningsdag gaan de boa's daarom van 18.00 uur tot 21.00 uur naar binnen. "Daarmee valt vijftig procent van de totale bezetting in uniform af en staat de politie er alleen voor."